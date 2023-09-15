Запись Geekbench подтверждает наличие в смартфоне чипсета Dimensity 7200 Ultra

Redmi готовится представить новую линейку смартфонов Note 21 сентября. Новая серия Redmi Note 13 включает в себя модели Note 13, Note 13 Pro и более дорогой Note 13 Pro Plus. Суббренд Xiaomi уже подтвердил многие характеристики этих телефонов благодаря многочисленным тизерам. И пока поклонники ждут официального дебюта, на сайте Geekbench был замечен смартфон Redmi Note 13 Pro Plus с чипом Dimensity 7200 Ultra.

Redmi Note 13 Pro Plus появился на сайте Geekbench под номером модели 23090RA98C. Смартфон работает под управлением процессора MediaTek Dimensity 7200 Ultra, что Redmi уже подтвердила в недавнем тизере. Чипсет имеет восьмиядерную архитектуру и основан на 4-нм технологическом процессе TSMC. Он оснащен двумя ядрами ARM Cortex-A715 с тактовой частотой 2,8 ГГц и шестью ядрами Cortex-A510 с тактовой частотой 2 ГГц. Чипсет также оснащен графическим процессором Mali-G610. Также имеется поддержка оперативной памяти LPDDR4x и LPDDR5.

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Geekbench показывает, что Redmi Note 13 Pro Plus работает под управлением Android 13 и имеет 16 ГБ оперативной памяти. Вероятно, это самая дорогая модель, и Xiaomi также может предложить вариант с 8 ГБ ОЗУ. Телефон набрал 1122 балла в одноядерном тесте Geekbench, а результат многоядерного теста составил 2636 баллов. Результаты неплохие, учитывая, что чипсет относится в лучшем случае ко среднему уровню.

Другие источники также подтверждают, что в телефоне установлена 200-мегапиксельная камера с 1/1,4-дюймовым датчиком Samsung HP3 и диафрагмой f/1,65. Согласно списку TENAA, Note 13 Pro Plus должен получить 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712 x 1220 пикселей и частотой обновления 144 Гц. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.