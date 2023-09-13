Результаты выглядят довольно интересно, показывая повышение однопоточной производительности, но меньшую многопоточную несмотря на большее число ядер в новинке в сравнении с ближайшем к ниму Core i7-13700H

В онлайн-базе данных результатов GeekbenchТо появился тест «Клиентской платформы Intel Corporation Meteor Lake». Предполагаемый новый компьютер на базе процессора Intel Core Ultra 7 1002H набрал 2439 и 12668 баллов в однопоточных и многопоточных тестах Geekbench 6 соответственно.

Согласно базе данных Geekbench, Intel Core Ultra 7 1002H имеет 16 ядер и 22 потока. Программное обеспечение для тестирования зафиксировало два кластера ядер: один с шестью ядрами, другой с 10. Если первый набор ядер представляет собой высокопроизводительные ядра с поддержкой Hyperthreading, то это соответствует наблюдаемой конфигурации 16C/22T. Другие характеристики, выявленные в ходе тестирования системы, заключались в том, что Ultra 7 1002H работал на базовой/ускоренной частоте 3,4/5 ГГц.

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Используя онлайн-интерфейс Geekbench, сотрудники портала Tomshardware.com сравнили Core Ultra 7 1002H и его прямого предшественника — Core i7-13700H в составе ноутбука Gigabyte Aero.

Geekbench 6 сообщил, что в системе установлено 11,69 ГБ оперативной памяти, но не показал никакой информации о типе памяти, скорости передачи данных или количестве каналов. Между тем конкурент Gigabyte Aero имел 16 ГБ памяти DDR5-5200 в многоканальной конфигурации.

Однопоточный показатель (1T) предполагаемого нового процессора Intel Core Ultra 7 1002H лучше, чем у ноутбука с Core i7-13700H. Однако есть множество других Core i7-13700H с лучшими (и худшими) результатами Geekbench 1T. Аналогичным образом в базе данных Geekbench есть ноутбуки с процессором Core i7-13700H с лучшими и худшими показателями многопоточности (nT), чем у нового процессора. Вероятно, больше всего разочаровывает то, что чип Meteor Lake показал худшие результаты в тестах nT, поскольку в его распоряжении больше ядер.

В целом, используя только один образец Core Ultra 7 1002H, выводов можно сделать не так уж и много. Это тем более очевидно, поскольку результаты очень похожи на результаты множества предшественников в базе данных Geekbench.

Meteor Lake — это первая попытка Intel создать массовый потребительский процессор состоящих из чиплетов. Стратегия разделения процессоров Core 14-го поколения между Raptor Lake Refresh для настольных компьютеров и Meteor Lake для ноутбуков намекает на то, что у Intel возникли некоторые трудности, влияющие на ее первоначальные планы.

Ожидается, что Intel и партнеры будут готовы к выпуску чипов и ноутбуков Meteor Lake на предстоящем мероприятии Innovation, которое пройдет с 19 по 20 сентября 2023 года в конференц-центре Сан-Хосе в Калифорнии.