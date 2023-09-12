Новый патч позволит использовать до 90% мощности процессоров, но потребует надежной системы охлаждения

Филип Перщиньски, ведущий программист в CD Projekt Red, опубликовал интересную информацию о технических улучшениях, запланированных для ПК-версии Cyberpunk 2077. Обновление 2.0 и основная кампания DLC Phantom Liberty должны быть запущены уже 26 сентября. В целом обещано множество новых функций, персонажей, миссий и историй. Следующая версия амбициозного ролевого экшена от CD Projekt Red будет в полной мере использовать преимущества многоядерных процессоров, хотя, согласно сообщениям программиста в социальных сетях, есть некоторые предостережения, связанные с их температурой. Филип посоветовал перед установкой Cyberpunk 2077 v2.0 и DLC Phantom Liberty необходимо проверить достаточность производительности системы охлаждения ПК. Ожидается, что нагрузка на процессор составит до 90% на 8 ядрах.

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Кроме того Филип Перщиньски ответил на вопросы фанатов, выразивших обеспокоенность по поводу потенциальных аппаратных проблем. Перщиньский сказал, что пользователи всё-таки могут столкнуться с тепловым дросселированием, если у пользователей недостаточно производительная система охлаждения. Это приведет к снижению производительности ниже ожидаемого уровня или даже к сбою в экстремальных ситуациях.

Сообщество создателей модификаций Cyberpunk 2077 опередило CD Projekt Red на несколько месяцев, выпустив неофициальное исправление с поддержкой SMT, направленное на исправление пониженного использования возможностей процессоров AMD и Intel. Перщиньский также подтвердил, что сторонние патчи больше не нужны благодаря встроенной поддержке, представленной в официальных сентябрьских обновлениях CDPR.