Ссылка на данный телефон с номером модели V2314A появилась в консоли Google Play

Смартфон iQOO Z8 вместе с вариантом iQOO Z8x был представлен в Китае на прошлой неделе и ориентирован на потребителей с ограниченным бюджетом, которым нужны высокопроизводительные устройства с передовыми функциями и мощными процессорами. Судя по всему смартфон iQOO Z8 может вскоре стать доступным на международных рынках, о чем недавно было объявлено в консоли Google Play.

Сегодня iQOO Z8 под номером модели V2314A появился в списке консоли Google Play. Говорить об этом можно с полной уверенностью, поскольку китайский вариант устройства имеет тот же номер модели. В списке также указано, что смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 13.

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Глобальная версия iQOO Z8 будет иметь дисплей FullHD+ с разрешением 1080 x 2388 пикселей. Работать смартфон будет на базе чипсета Mediatek Dimensity 8200, включающего графический процессор Mali-G610, а компанию им составят 12 ГБ оперативной памяти.

Что касается камер, то iQOO Z8 будет иметь два датчика изображения на задней стороне, включающих основной датчик разрешением 64 МП и датчик глубины на 2 МП. Для съемки селфи предусмотрена фронтальная камера разрешением 16 Мп, способная записывать видео в разрешении 1080p. Глобальный вариант iQOO Z8 также будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Кроме того смартфон получит разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев.

Судя по имеющейся информации, никаких изменений в характеристиках по сравнению с китайской версией, похоже, не будет. Единственные вопросы касаются цены и даты выпуска. В Китае стоимость iQOO Z8 начинается от 1699 юаней, что составляет примерно 235 долларов. Однако мировые цены всегда несколько выше китайских. Поэтому не будет неожиданностью, если смартфон будет выпущен по цене около 300 долларов.