Кроме того будущие процессоры AMD могут получить до 384 ядер

В ближайшие месяцы есть возможность услышать больше информации о таких продуктах, как Intel Xeon Falcon Shore, NVIDIA Blackwell и AMD EPYC Venice. Эти процессоры представляют собой потенциальную линейку серий чипов для центров обработки данных 2025 года, которая будет включать в себя процессоры, графические процессоры и XPU.

Недавняя дорожная карта, предоставленная инсайдером YuuKi, раскрыла планы AMD представить новую серию продуктов Instinct MI400, включающую варианты C, A и X, в дополнение к их новой серии процессоров EPYC Venice. Интересно, что если этот план окажется точным, то процессору Venice потребуется новый сокет, известный как SP7.

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Кроме того, похоже, что эта серия будет поддерживать 12-канальные и 16-канальные конфигурации памяти DDR5, что представляет собой обновление текущей серии, поддерживающей только до 12 каналов. Что касается слухов, то есть предположения, что семейство Venice на базе Zen6 потенциально может стать первой архитектурой AMD с количеством ядер до 384 единиц в одном корпусе. Однако важно отметить, что этот слух пока официально не подтвержден.

Ожидается, что серия AMD Venice последует за EPYC Turin, которая имеет архитектуру Zen5 и, как сообщается, совместима с сокетами SP5 и SP6, в настоящее время используемые EPYC Genoa и Bergamo, с ядрами Zen4. В отличие от планов, изложенных в отношении Zen4 и Zen5, AMD пока не раскрыла конкретных подробностей о серии EPYC на архитектуре Zen6, за исключением подтверждения ее существования в просочившейся дорожной карте.

Внедрение нового сокета подразумевает, что архитектура Zen6, вероятно, будет упакована по-другому, возможно, для размещения большего количества чиплетов. Ожидается, что передовые методы упаковки будут играть важную роль в будущих архитектурах ЦП, поскольку компании изучают возможность установки друг на друга вычислительных чиплетов для повышения производительности и эффективности.

Процессоры AMD EPYC Venice появятся не раньше 2025 года. Компания еще не представила свою архитектуру EPYC 8004 Siena, ориентированную на телекоммуникационные системы и периферийные серверы. Сообщается, что в этой серии используется меньший сокет SP6 с уменьшенной до 8 каналов поддержкой памяти.