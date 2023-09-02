Компания планирует выпускать модели на базе процессоров Intel с 10-го по 13-е поколение, а в перспективе и будущих чипов

18 июля Intel и ASUS официально оформили партнерство, что способствовало передаче прав на продажу и производство устройств NUC компании ASUS. Это партнерство не является эксклюзивным и позволяет другим компаниям также участвовать в производстве такого типа мини-ПК. Однако на данный момент ASUS является единственным официальным производителем этой продукции.

С 1 сентября компания ASUS официально запустила устройства NUC и предлагает свою продукцию NUC на базе процессоров Intel, начиная с 10-го поколения. Хотя Intel еще не удалила список своих продуктов, ASUS представила собственную линейку. Это означает, что потребители вскоре могут встретить на полках магазинов мини-ПК ASUS NUC 13 Extreme, правда, пока без логотипа ROG.

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Теперь компания ASUS взяла на себя ответственность за разработку и распространение как текущих, так и будущих продуктов линейки NUC. Также есть понимание того, что Intel, возможно, передала ASUS наработки по планам о будущих устройствах на базе процессоров Meteor Lake и моделей Core 14-го поколения. Потенциально это может привести к появлению новой серии устройств NUC, которая больше не будет выходить под брендом Intel.

Кроме того, в настоящее время ASUS предлагает собственную серию продуктов, ориентированную на системы малого форм-фактора, в том числе серию мини-ПК PN5. Благодаря новому партнерству с Intel ASUS может рассмотреть возможность отделения своей серии NUC на базе процессоров Intel от продуктов на базе AMD или, возможно, даже представить совершенно отдельную линейку.