Карта, как видно из названия оснащена системой жидкостного охлаждения, но доступна для покупки будет только в Китае

Графические карты GALAX серии Metaltop доступны для покупки исключительно в Китае. Сегодня компания представила новое дополнение к этой серии, представляющее совершенно новую систему охлаждения. Объявление об этом было сделано через китайскую социальную сеть.

Прежде чем углубляться в подробности, важно отметить, что эта конкретная модель не является первым проектом GALAX, в котором используется жидкостное охлаждение для графических карт RTX 40. GALAX уже представила две модели с удивительно похожим дизайном. Графические карты RTX 4090 серии GALAX HYDRO, разработанные для международного рынка и предлагаемые как в черном, так и в белом цвете, уже выпущены.

реклама

Китайская версия серии Metaltop будет включать в себя идентичный 360-мм радиатор и ту же установку с тремя вентиляторами, что и графические ускорители HYDRO. Однако для самого графического процессора будет отдельный кожух охлаждения. Тем не менее очевидно, что будет использоваться та же конструкция насоса и печатная плата, что и в графических картах HYDRO.

Интригует то, что Metaltop AIO OC, как ожидается, превзойдет серию HYDRO с точки зрения производительности. Вместо заводского разгона в 2580 МГц геймеры могут рассчитывать на тактовую частоту до 2595 МГц с ограничением максимальной мощности в 510 Вт.

На данный момент эта карта еще не доступна для покупки, и китайские средства информации не предоставляют никаких данных о ценах. Тем не менее компания уже разместила карту на своем официальном сайте.