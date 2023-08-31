Всего компания анонсировала шесть моделей в линейках RX 7800 XT и RX 7700 XT

Как обычно ко флагманскому уровню видеокарт Sapphire относятся модели линейки NITRO+. В неё будут входить две модели: Radeon RX 7800 XT NITRO+ и Radeon RX 7700 XT NITRO+. Эти карты имеют массивную трехслотовую конструкцию системы охлаждения с тремя осевыми вентиляторами. Новинки оснащены двумя 8-контактными разъемами питания, 14-фазным модулем питания и 14-слойной печатной платой. Карты оснащены большим радиатором, соединенным с 8 тепловыми трубками, а также специальным охлаждением модулей памяти.

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Серия NITRO+ будет предлагать функцию двойного BIOS и специальные разъемы для пользователей, желающих синхронизировать вентиляторы графического процессора и корпуса.

Sapphire пока не раскрыла тактовую частоту своих новых графических процессоров Navi 32. Однако подтверждено, что модели NITRO+ из коробки будут иметь более высокий TBP (общая мощность платы). Ожидается, что RX 7800 XT будет иметь TBP 288 Вт (+25 Вт), а RX 7700 XT будет иметь TBP 252 Вт (+7 Вт).

Серия RX 7800 XT/7700 XT PULSE будет оснащена более простой системой охлаждения с двумя вентиляторами, занимающей 2,5 слота на материнской плате. В отличие от серии NITRO, в этих картах не будет функции двойного BIOS и элементов со светодиодной подсветкой. Согласно официальной спецификации, RX 7800 XT будет иметь TBP 266 Вт (+3 Вт), тогда как RX 7700 XT указан с TBP 230 Вт (-15 Вт), что, возможно, является ошибкой на веб-сайте Sapphire.

Как и в серии NITRO+, компания не упоминает конкретные тактовые частоты. Однако изображения системы охлаждения предполагают, что и NITRO+, и PULSE могут иметь одинаковую разводку печатной платы, хотя и с небольшими изменениями.

Что касается линейки Sapphire PURE, то компания еще не обновила свой сайт информацией об этих картах. Судя по изображениям, эта модель потенциально может иметь конструкцию толщиной 2 или 2,5 слота и будет использовать вентиляторы, аналогичные тем, что используются в серии NITRO+, хотя и с совершенно другой белой цветовой гаммой. Ожидается, что серия PURE займет позицию между сериями NITRO+ и PULSE с точки зрения производительности и цены, но необходимо дождаться официальной информации от компании Sapphire.