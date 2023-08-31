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MediaTek Dimensity 9300 получит значительный прирост энергоэффективности
Это в большой степени произойдет благодаря новому графическому процессору Immortalis-G720

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 Dimensity 9300 может стать первой мобильной системой на чипе, которая получит новый флагманский мобильный графический процессор Immortalis-G720 от ARM при его запуске в конце 2023 года. Теперь известный отраслевой инсайдер Digital Chat Station намекнул, что это действительно так, выпустив новое сообщение на эту тему.

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 Предполагается, что Dimensity 9300 будет иметь простой по сегодняшним дням дизайн компоновки ядер по формуле 4+4, которая, как утверждается, обеспечит примерно на 50% большую энергоэффективность по сравнению с его предшественником, несмотря на сопутствующий потенциал увеличения производительности.

 Графический процессор грядущей SOC стал лучше с точки зрения энергосбережения, улучшившись в этом плане примерно на 25% по сравнению с Immortalis-G715 из Dimensity 9200. Этот предполагаемый рост, по-видимому, относится к «ежедневным (непиковым) сценариям», предполагая, что смартфоны на базе Dimensity 9300 будут отлично приспособлены для экономии заряда батареи во время обычного, нетребовательного режима использования устройства.

 Тем не менее способность того же чипсета противостоять другим флагманским процессорам следующего поколения, например, Apple A17 Bionic, еще только предстоит выяснить.

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#mediatek #dimensity 9200 #dimensity 9300 #immortalis-g715 #immortalis-g720
Источник: notebookcheck.net
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