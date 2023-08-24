Флагманом серии станет чипсет Snapdragon G3x Gen 2

Qualcomm без особой шумихи объявила об обновлении своей линейки чипсетов серии G, предназначенной для портативных игровых консолей. Впервые Qualcomm представила Snapdragon G3x в Razer Edge в прошлом году. В этом году производитель чипов разделит серию G на сегменты G1, G2, и G3.

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Первый из них, Snapdragon G1 Gen 1, предназначен для устройств, которые могут транслировать консольные или компьютерные игры через облако. Snapdragon G1 Gen 1 оснащен восьмиъядерным процессором Kryo и графическим процессором Adreno A11, который поддерживает воспроизведение видео на устройстве с разрешением до 1080p и частотой 60 кадров в секунду.

Чипсет Snapdragon G2 Gen 1 предназначен как для локальных, так и облачных игр. Он поддерживает сети 5G и Wi-Fi 6E через платформу Qualcomm FastConnect 6700. Snapdragon G2 Gen 1 также оснащен восьмиъядерным процессором Kryo, но имеет более мощный графический чип Adreno A21, который поддерживает игры в разрешении FHD+ с частотой 144 Гц и воспроизведение видео до 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

Наконец, флагманский чипсет Snapdragon G3x Gen 2 является обновлением Snapdragon G3x Gen 1 в Razer Edge. Snapdragon G3x Gen 2 предлагает тот же кластер ЦП, что и два других, но оснащен графическим процессором Adreno A32. Qualcomm не предоставляет точных характеристик или тактовой частоты компонентов SoC, но компания утверждает, что Snapdragon G3x Gen 2 предлагает примерно на 30% более быстрый процессор и в 2 раза более высокую производительность графического процессора по сравнению с Snapdragon G3x Gen 1.

Другие функции платформы G3x Gen 2 включают аппаратное ускорение трассировки лучей, суперразрешение в играх, привязку к XR гарнитуре, Bluetooth аудио с малой задержкой Snapdragon Sound, Wi-Fi 7, а также поддержку диапазонов 5G ниже 6 ГГц и миллиметровых волн. Кроме того Snapdragon G3x Gen 2 также поддерживает двойные камеры.

Qualcomm начала тестировать эталонное оборудование на базе Snapdragon G3x Gen 2 для OEM- и ODM-производителей, таких как AyaNeo, Huaqin, Invectec, Thundercomm и других. Ожидается, что такие устройства, как предстоящий AyaNeo Pocket S, скоро будут выпущены на новом чипсете Snapdragon G3x Gen 2.