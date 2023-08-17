Honor X5 Plus получил чипсет Helio G36 и основную 50-мегапиксельную камеру

Honor представила X5 Plus, свой последний смартфон начального уровня. Хотя компания еще не сообщила цены, спецификации устройства предполагают, что оно будет стоить примерно столько же, сколько Honor X6a, который, например, в Великобритании продается по цене 130 фунтов стерлингов.

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Honor оснастила X5 Plus ЖК-панелью с разрешением 1612 x 720 пикселей, размером 6,56 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Кроме того Honor использует в смартфоне чипсет MediaTek Helio G36 с восемью процессорными ядрами ARM Cortex-A53, использующий 12-нм техпроцесс, и графическим процессором PowerVR GE8320. Как сообщается на сайте компании, дополняет бюджетный чипсет 4 ГБ оперативной памяти и аккумуляторная батарея емкостью 5200 мАч, поддерживающая зарядку мощностью 10 Вт через порт USB Type-C. Также память смартфона можно увеличить картами памяти MicroSD.

Кроме того X5 Plus оснащается основной камерой разрешением 50 МП, а также вспомогательной камерой глубины резкости и фронтальной камерой разрешением 5 МП. Основная и фронтальная камеры устройства могут записывать видео с разрешением до 1080p, хотя и с использованием портретного режима. Кроме того Honor разместила датчик отпечатков пальцев на боковой поверхности смартфона, 3,5-мм разъем для наушников. Смартфон поддерживает технологию беспроводной связи Bluetooth 5.1, которая в свою очередь поддерживает кодеки высокого разрешения, такие как Qualcomm aptX HD и Sony LDAC.