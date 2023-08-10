Производительность новинки не уступает чипам Intel трехлетней давности

Китайская компания Loongson Technology на данный момент занята созданием следующего поколения своих процессоров для ПК. Недавний пост в социальных сетях предполагает, что разработка идет с достаточно высоким темпом, и Loongson может достичь паритета с западными процессорами на архитектуре x86 раньше, чем ожидалось.

Главный архитектор Ху Вэйу начал разработку технологии чипов Loongson в 2001 году, но сейчас все стало намного сложнее из-за санкций, введенных правительством США против китайских компаний. Однако технология Loongson делает успехи, если недавняя информация, поступающая из китайских социальных сетей, в некоторой степени основана на реальных фактах.

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На прошлой неделе Loongson поделилась публикацией на QQ.com, в которой подробно описала производительность своего процессора Loongson 3A6000. По заявлению компании, новый ЦП оснащен четырьмя вычислительными ядрами, работающими на частоте 2,5 ГГц, что представляет собой новое поколение технологии Loongson, которая была успешно реализована. Компания продемонстрировала результаты испытаний, полученные Китайским институтом стандартизации электроники (CESI).

CESI, по-видимому, использовала SPEC CPU 2006 в качестве эталонного инструмента, предназначенного для определения нагрузки на ЦП и подсистему памяти. Однако этот пакет перестал быть актуальным в 2018 году, за пять лет до новых китайских процессоров. Согласно данным, предоставленным Loongson, процессор 3A6000 набрал 43,1/54,6 балла в однопоточных тестах с фиксированной/плавающей запятой и 155/140 баллов в многопоточных тестах с фиксированной/плавающей запятой. Процессор смог обеспечить пропускную способность 42 ГБ/с с двухканальными модулями памяти DDR4-3200, а в Unixbench новинка набрала 7400 баллов.

Компания утверждает, что эти результаты ставят четырехъядерный процессор 3A6000 в один ряд с четырехъядерными процессорами x86-64, выпущенными Intel три года назад. Тогда Intel запустила свою архитектуру Comet Lake с процессорами Core 10-го поколения, в которую вошли шесть моделей Core i3 с четырьмя ядрами и восемью вычислительными потоками.

Loongson 3A6000 использует новую архитектуру LoongArch на базе MIPS. Архитектура MIPS на основе RISC была разработана одноименной американской компанией, которая отказалась от этой технологии в 2021 году и перешла на архитектуру RISC-V. Loongson продолжила разработку MIPS после лицензирования архитектур MIPS32 и MIPS64 в 2011 году, и предполагается, что LooongArch будет включать в себя варианты дизайна, основанные как на MIPS, так и на RISC-V.

Даже если заявления о производительности процессоров верны, Loongson, вероятно, придется труднее в плане программного обеспечения. Linux и и другие операционные системы по-прежнему не обеспечивают полной поддержки LoongArch ISA, а о Windows, которая могла бы работать на новых процессорах, явно речи вообще не идет.