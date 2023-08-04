Новинка относится к бюджетной серии Index и не имеет заводского разгона

Китайская компания GUNNIR, представила новую модель линейки Arc A750 с памятью объемом 8 ГБ. Хотя по дизайну эта карта похожа на младшую модель, ранее она нигде не упоминалась. В ассортименте компании GUNNIR серия Index относится к моделям начального уровня, а некоторые эксклюзивные функции, зарезервированы для серий Photon и Flux.

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Arc A750 Index отличается простой конструкцией с двумя вентиляторами, отсутствием RGB-подсветки и возможностями разгона. GUNNIR подтвердила, что карта будет иметь эталонные тактовые частоты Intel, составляющие 2050 МГц и стандартную мощность 225 Вт, без разгона памяти. Как и другие модели Arc A750, новинка предлагает 8 ГБ памяти GDDR6 со скоростью работы 16 Гбит/с на 256-битной шине.

Модель Arc A750 Index имеет размеры 25,3 x 11,5 x 4,2 см и занимает на материнской плате два слота. Она оснащена четырьмя портами для вывода изображения на дисплей, в том числе три порта DisplayPort и одним один порт HDMI 2.0, предлагая экономичное решение без поддержки HDMI 2.1.

Карта была выставлена на продажу на китайской розничной платформе по цене 1699 юаней, что примерно составляет 236 долларов США и вполне конкурентоспособно. Стоит отметить, что в эту цену уже включен китайский налог с продаж в размере 13%. В то время как графические карты GUNNIR можно приобрести у некоторых розничных продавцов из других регионов, модель Arc A750 Index в настоящее время доступна исключительно в Китае.