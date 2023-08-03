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Intel Arc A770 разогнали до 3,6 ГГц
Такого результата удалось добиться, используя систему охлаждения жидким азотом и сторонние приложения для разгона

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 Intel позиционирует свою настольную видеокарту Arc A770 как плату среднего класса для игр. Многие видеокарты среднего класса имеют заводской разгон, но применение экстремального разгона к таким графическим процессорам не слишком распространено, так как не имеет практического смысла. Но SkatterBencher решил установить рекорд для самого быстрого графического процессора Intel Arc и оснастил свою Acer Predator BiFrost A770 системой охлаждения с жидким азотом, добившись впечатляющих результатов.

 SkatterBencher удалось увеличить частоту графического процессора Intel Alchemist до 3586 МГц по сравнению со стандартной тактовой частотой 2400 МГц. Конечно, на этом уровне графический процессор стал очень нестабильным, и оверклокер мог поддерживать работу карты на этой частоте только в течение нескольких секунд, после чего система зависала, что требовало её перезагрузки. Во время процесса разгона температура графического процессора колебалась около -50°C.

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 Результаты разгона также сильно различались в зависимости от типа рабочей нагрузки:

   Легкая нагрузка: графический процессор смог достичь пиковой частоты 3400 МГц при напряжении 1,285 В. Температура графического процессора была примерно -30°C.

   Тест 3DMark: во время теста 3DMark максимальная частота графического процессора могла достигать 3100 МГц. Однако ScatterBencher не смог выполнить более одного игрового теста Time Spy на такой скорости.

   Полный тест 3DMark: GPU смог работать на частоте 3012 МГц при напряжении 1,12 В, чтобы завершить полный тест 3DMark. Эта частота была необходима для достижения верхней позиции в тесте 3DMark Night Raid среди плат Arc A770.

 Хотя SkatterBencher удалось значительно улучшить производительность Intel Arc A770 за счет экстремального разгона до 3 ГГц и выше, но увеличение частоты на 25% не поможет конкурировать с более продвинутыми видеокартами AMD и Nvidia. Например, стандартная RTX 4070 Founders Edition обычно набирает около 17500 в Time Spy, что на 5% выше, чем у Arc A770 с охлаждением LN2.

 Хотя можно разогнать Intel Arc A770 с помощью программного обеспечения Arc OC Tool, этот графический процессор не совсем подходит для экстремального разгона. SkatterBencher столкнулся с рядом проблем при разгоне графического процессора Intel Alchemist.

 Во-первых, все видеокарты Intel Arc A770 имеют предел мощности 228 Вт. Вот почему SkatterBencher использовал программное приложение Predator Bifrost и манипулировал профилями, чтобы получить более высокие значения мощности, чтобы обойти ограничение.

 Графический процессор Arc A770 также автоматически снижает рабочую частоту, когда напряжение превышает определенный порог. На Arc A770 этот механизм срабатывает, когда заданное напряжение превышает 1,2 В. SkatterBencher решил эту проблему, переключив режим управления регулятором напряжения с SVID, который регулирует выходное напряжение на основе запроса графического процессора, на PMBus. Это позволяет программировать выходное напряжение контроллера напряжения MPS MP2979 напрямую с помощью устройства ElmorLabs EVC2 без вмешательства со стороны графического процессора.

 Кроме того VRM с шестью силовыми каскадами испытывает трудности, когда потребляемая мощность превышает 330 Вт. Когда температура VRM достигает 110°C, тактовая частота графического процессора снижается до базовой частоты 2100 МГц. Чтобы преодолеть это, оверклокер отрегулировал пороговое значение VR_HOT контроллера напряжения для обеспечения дополнительного температурного запаса.

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#intel #видеокарты #arc a770 #видеокарты intel #intel arc a770
Источник: tomshardware.com
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