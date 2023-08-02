Смартфон будет устройством бюджетного уровня и выйдет в продажу 5 августа

Сегодня Xiaomi объявила дату выпуска POCO M6 Pro 5G, первого члена серии POCO M6 и ребрендинга смартфонов Redmi 12 5G и Redmi Note 12R. На сегодняшний день Xiaomi не показала полный дизайн своего следующего смартфона POCO. Вместо этого компания решила показать только заднюю часть устройства, подтверждая наличие двух камер и плоской задней панели.

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Кроме того, Pricebaba опубликовал официальные рендеры POCO M6 Pro 5G, на которых устройство можно рассматривать со всех сторон. Как и ожидалось, первая модель серии POCO M6 имеет разъем 3,5 мм аудиоразъем, что является признаком более низкого уровня в линейке продуктов Xiaomi, так как все последние флагманы Xiaomi не имеют выделенного аудиовхода. Кроме того POCO M6 Pro 5G имеет динамик в нижней части и порт USB Type-C, а ИК датчик находится на верхней грани устройства.

Xiaomi в новом смартфоне установила дисплей со сравнительно толстой нижней рамкой, а это является еще одним признаком того, что POCO M6 Pro 5G является более доступным смартфоном. Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 4 Gen 2, являвшимся новой бюджетной системой на чипе Qualcomm с возможностью подключения к сетям 5G. Ожидается, что POCO M6 Pro 5G получит дисплей с частотой 90 Гц и разрешением 1080p, а также с 50-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеры. Цены еще не опубликованы, но можно ожидать, что POCO M6 Pro 5G будет стоить примерно столько же, сколько Redmi 12 5G, который продается по цене 10999 индийских рупий (около 133 долларов). Выход смартфона состоится в субботу 5 августа.