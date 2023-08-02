Данный GPU является третьей моделью в линейке Arc, который составит компанию ACM-G10 и ACM-G11

Благодаря Bionic_Squash теперь подтверждено, что последние версии видеокарт Intel Arc основаны на новом графическом процессоре ACM-G12. Предположения об этом графическом процессоре ходили еще до того, как были выпущены графические карты серии Arc A7. Однако компания развеяла все сомнения, подтвердив идентификаторы устройств для Arc A570M и Arc A530M как 5697 и 5696 соответственно. Intel явно отметила эти идентификаторы как принадлежащие варианту ACM-G12 драйвера MESA.

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Однако это не первый раз, когда этот GPU обсуждается в сети. В июне Intel запустила серию графических ускорителей Arc Pro A60 и выпустила новый рендер с использованием кристалла ACM-G12. Тем не менее это первый раз, когда этот GPU используется для рынка потребительских видеокарт.

Эта разработка знаменует собой появление третьего графического процессора Intel ACM, позиционируемого как нечто среднее между версиями G10 и G11, с 16 ядрами Xe.

Хотя все еще существуют неиспользованные идентификаторы, слухи предполагают, что Arc Pro A580 может находиться в разработке вместе с невыпущенным игровым графическим ускорителем Arc A580, анонсированным почти год назад. Появление третьего графического процессора укрепит позиции Intel на рынке мобильных, настольных и профессиональных продуктов.

Однако стоит отметить, что ACM-G12 не будет высокопроизводительным графическим процессором, поскольку самый мощный ACM-G10 пытается конкурировать с предложениями AMD/NVIDIA лишь среднего уровня. Тем не менее эта разработка является хорошим заделом для будущих продуктов Intel в серии Battlemage.