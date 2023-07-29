На данный момент видеокарта доступна в Китае за 342 доллара

Компания Yeston недавно выпустила свою новейшую видеокарту RTX 4060 Cute Pet, которая является первой в своем роде. В то время как Yeston уже предлагает модели Deluxe и GAEA, каждая из которых принадлежит к разным сериям продуктов, Cute Pet выделяется как уникальное дополнение к серии. Хотя RTX 4060 Cute Pet не способна побить рекорды производительности в играх и графике, она, безусловно, позволит выделиться среди безликих пользователей RTX 4060.

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Этот новый ускоритель является прямым преемником популярной в Китае модели RTX 3060 Cute Pet. Интересно, что новая модель сохранила ту же систему охлаждения, что и ее предшественница, и обе карты имеют один 8-контактный разъем питания. RTX 4060 оснащена компактным кулером длиной 18,8 см в стильной бело-синей цветовой гамме и одним вентилятором, а также предлагает четыре стандартных разъема дисплея.

Карта по техническим характеристикам не отличается от своих собратьев. В основе данной модели RTX 4060 лежит графический процессор GA107 с 3072 ядрами CUDA, 8 ГБ локальной памяти GDDR6, и имеет мощность 115 Вт. Эта модель имеет форм-фактор Mini-ITX и представляет собой освежающий отход от громоздких и чрезмерных конструкций, используемых другими производителями.

На китайском рынке карта предлагается по цене 2449 юаней (342 доллара США), что ставит ее между моделями Yeston RTX 4060 GAEA по цене 2399 юаней и моделью Deluxe по цене 2499 юаней. Пока нет никаких упоминаний о возможном запуске карты за пределами Китая, но у компании есть официальный розничный канал в США на Newegg, где компания предлагает RX 6500 XT Cute Pet всего за 169 долларов.