Кроме того компания готовит видеокарту RTX 4060 Ti в форм-факторе Mini-ITX

Компания Colorful объявила о своих планах по выпуску видеокарты RTX 4070 со скрытым разъемом питания, как это было продемонстрировано на Computex. Вместо того чтобы размещать разъем сбоку и вынуждать геймеров покупать адаптеры питания, компания интегрировала разъем под съемную заднюю панель.

Задняя панель крепится с помощью магнитов, что устраняет необходимость в винтах и упрощает деинсталляцию графического ускорителя, как это было раньше.

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Однако важно отметить, что это решение может подойти не для всех систем, учитывая длину карты и расположение кабеля. В демонстрационных целях Colorful показала карту с материнской платой CVN B760M-BACK FROZEN WIFI V20, которая имеет специальный форм-фактор, разработанный для эффективного скрытия кабелей. Хорошей новостью является то, что карта Ultra Z предлагает 8-контактные разъемы питания, поэтому любые проблемы, связанные с плавлением и изгибом кабеля 12VHWPR, не представляют проблемы.

Видеокарта RTX 4070 Ultra Z предлагается компанией Colorful по цене 5999 юаней, что ровно на 900 юаней дороже, чем оригинальная карта со стандартными разъемами питания. Стоит добавить, что данная модель имеет заводской разгон до 2505 МГц, что на 1,2% выше оригинала.

Помимо RTX 4070, Colorful также показала еще одну интересную модель — RTX 4060 Ti, принадлежащую семейству iGame. Геймеры могут рассчитывать на более высокое качество и повышенную производительность, возможно, с заводским разгоном.







