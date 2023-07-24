Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Payday 3 выходит 21 сентября на консолях последнего поколения и ПК
Для запуска игры на ПК потребуется минимум Intel Core i5-9400F, видеокарта Nvidia GTX 1650 4 ГБ и 16 ГБ ОЗУ

реклама

 Starbreeze Studios опубликовала минимальные и рекомендуемые системные требования к ПК для Payday 3, шутера от первого лица, который должен выйти в конце этого года. Starbreeze рекомендует систему, оснащенную как минимум процессором Intel Core i5-9400F, графической картой Nvidia GTX 1650 4 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Рекомендуемые характеристики включают процессор Intel Core i7-9700K, графический ускоритель Nvidia GTX 1080 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти, а также требуется ОС Windows 10 или выше.

реклама

 В настоящее время неясно, на какие графические настройки ориентируется Starbreeze в своих рекомендуемых характеристиках. Также не известно, сколько свободного места игра требует для установки на HDD или SSD. Например, Payday 2 требует 83 ГБ дискового пространства в соответствии с данными в Steam.

 Starbreeze начала разработку Payday 3 на основе движка Unreal Engine 4 и запустит игру на этом движке. Однако в FAQ по игре разработчик сказал, что у них есть возможность обновления до Unreal Engine 5 после запуска, но не упомянул, сколько времени потребуется для этого.

 Payday 3 является прямым продолжением Payday 2, вышедшей в 2013 году, которая сама по себе является продолжением Payday: The Heist 2011 года. Сериал отличается динамичным геймплеем от первого лица в криминальном сеттинге. Действие Payday 3 будет проходить в Нью-Йорке.

 Обе вышедшие части имеют исключительно положительные отзывы в Steam и доступны за 14,99 долларов за Payday: The Heist и 9,99 долларов за Payday 2.

 Payday 3 выходит на PlayStation 5, Xbox Series, Windows и Linux 21 сентября. Игру можно предварительно приобрести в Steam по цене от 39,99 долларов за стандартную версию. Существует также серебряное издание, включающее шестимесячный сезонный абонемент за 69,99 долларов, и золотое издание с годовым абонементом за 89,99 долларов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#unreal engine 4 #unreal engine 5 #gtx 1650 #payday 2 #core i5-9400f #payday 3 #payday: the heist
Источник: techspot.com
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Народную GeForce GTX 1650 протестировали в тяжелых ААА-играх — стабильные 50+ FPS во всех проектах
Сборка STALKER Unreal Engine 5 стала доступна для скачивания всем желающим
Фанат показал, как могла бы выглядеть новая часть Red Dead Redemption на движке Unreal Engine 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
17
Военкоры: Прорвана оборона ВСУ у Сватово-Кременной и ВС РФ вошли в Новоегоровку
4
ВСУ стали применять "сенсорные мины" с термобарическим зарядом, реагирующие на движение
+
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
9
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
15
Инженеры ВСУ после хейта скопировали российские "Мангалы" и стали устанавливать их на свои танки
13
Портативная консоль AYANEO KUN получит 8,4″ 2,5K дисплей, а SLIDE — корпус слайдер с клавиатурой
2
Верховный лидер Ирана потребовал выдать сжегшего Коран шведского политика для повешенья
1
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
3
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
1
Китайский бомбардировщик-невидимка поднялся в воздух с новыми двигателями
13
Новое фото Tesla Cybertruck лишает иллюзий по поводу вместительности «переднего багажника»
5
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
5
Американский бронетранспортёр MaxxPro увяз в песках донбасских дорог
+
Министр обороны Украины: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе
1
В Сети появились кадры поражения танка Leopard 2 дроном-камикадзе «Ланцет»
2
Pioner - игра, которая должна затмить некогда всеми любимую игру Сталкер
8
ИИ сдал квалификационный экзамен на медика
1
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
3
Инсайдер поделился характеристиками Radeon RX 7900 GRE и опубликовал больше фото модели от SAPPHIRE
+

Популярные статьи

«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
10
Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
5
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
11
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
14
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
9
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
19
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
2
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
8
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
12
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
1

Сейчас обсуждают

begemo_tik
23:58
Оверы ушли на дно задолго до войны. А то, что происходит тут сейчас это закономерный финал. P.S. По материалу: штатовские кассетные снаряды сейчас активно и довольно успешно используются украинцами н...
Кассетные боеприпасы НАТО: как они работают, какие бывают типы и почему их отправляют на Украину
Kutuz
23:55
Ок, за всем не слежу просто (да тут всё и не отследишь, что пишут). Вообще норм побудочку устроили, хотя я с моим режимом как раз только спать собирался в это время, но че-то как-то сразу спать перехо...
Стартовал новый сезон мультсериала «Футурама» — спустя 10 лет после завершения предыдущего
Shatun29
23:55
Скорее вопрос надо ставить иначе, чем украинцы не угодили еврею, который продал страну западу и позволил совершить геноцид украинцев за подачки англосаксов. А Россия начала СВО потому что наш президен...
Медведев предложил выбирать «нестандартные цели» для ударов на Украине
RadeoForce
23:54
это у них паторочная 7900хтх, с тротлингом в некоторых играх до 2ггц. Просто туда жифорсы фирмы Palit заехали... (кто знает, тот понял). Фактически там порядка полуторократной разницы от 6950хт до 79...
Анализ рынка игровых видеокарт в июле 2023 года — актуальные модели от бюджетных до топовых
Михаил Barash Андреев
23:51
Освещали. Завязывай.
Стартовал новый сезон мультсериала «Футурама» — спустя 10 лет после завершения предыдущего
Имя
23:49
разогнались окончательно, комп бомбит жидкий азов охлаждает горячие головы, сво уже не поможет.
Кассетные боеприпасы НАТО: как они работают, какие бывают типы и почему их отправляют на Украину
От LoL до KeK один шаг
23:48
Так в чем проблема? Бери и ой3 с какой нибудь б660 бу на авито)) Бузеонщики такие бузеонщики. Я тоже так умею, смотри: Бузеон 1.5к, плюс твоя х99-а стоит 18-19к на алике, в то время б660 на Авито торг...
10-ядерный Xeon E5 2666 v3 за 2000 рублей практически не уступил в играх 18-ядерному Xeon E5 2696 v3
Shatun29
23:46
ССДешник под файлопомойку ставлю для тишины....к хорошему быстро привыкаешь, когда нет ничего шумящего и тишина. Особенно после WDшек синих которые остановкой-запуском доконать могут)))))
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
Иван Фень
23:45
Хорошая новость
В ходе отражения украинской атаки, нашим бойцам удалось затрофеить БМП M2 Bradley
ЮРА ОНИЩЕНКО
23:44
Какой доход!? За это зерно ещë два года назад были бабки отданы )))
Украина вознамерилась «ответить» России за удары по черноморским портам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем