Для запуска игры на ПК потребуется минимум Intel Core i5-9400F, видеокарта Nvidia GTX 1650 4 ГБ и 16 ГБ ОЗУ

Starbreeze Studios опубликовала минимальные и рекомендуемые системные требования к ПК для Payday 3, шутера от первого лица, который должен выйти в конце этого года. Starbreeze рекомендует систему, оснащенную как минимум процессором Intel Core i5-9400F, графической картой Nvidia GTX 1650 4 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Рекомендуемые характеристики включают процессор Intel Core i7-9700K, графический ускоритель Nvidia GTX 1080 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти, а также требуется ОС Windows 10 или выше.

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В настоящее время неясно, на какие графические настройки ориентируется Starbreeze в своих рекомендуемых характеристиках. Также не известно, сколько свободного места игра требует для установки на HDD или SSD. Например, Payday 2 требует 83 ГБ дискового пространства в соответствии с данными в Steam.

Starbreeze начала разработку Payday 3 на основе движка Unreal Engine 4 и запустит игру на этом движке. Однако в FAQ по игре разработчик сказал, что у них есть возможность обновления до Unreal Engine 5 после запуска, но не упомянул, сколько времени потребуется для этого.

Payday 3 является прямым продолжением Payday 2, вышедшей в 2013 году, которая сама по себе является продолжением Payday: The Heist 2011 года. Сериал отличается динамичным геймплеем от первого лица в криминальном сеттинге. Действие Payday 3 будет проходить в Нью-Йорке.

Обе вышедшие части имеют исключительно положительные отзывы в Steam и доступны за 14,99 долларов за Payday: The Heist и 9,99 долларов за Payday 2.

Payday 3 выходит на PlayStation 5, Xbox Series, Windows и Linux 21 сентября. Игру можно предварительно приобрести в Steam по цене от 39,99 долларов за стандартную версию. Существует также серебряное издание, включающее шестимесячный сезонный абонемент за 69,99 долларов, и золотое издание с годовым абонементом за 89,99 долларов.