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Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5

Может ли наличие подсветки негативно повлиять на разгон? Оказывается это возможно и в прямом и в переносном смысле.
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Всем доброго времени суток!

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В процессе поиска оптимального разгона DDR5 столкнулся с забавной ситуацией, о которой и пойдет речь.


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Как я уже рассказывал в своей  Предыдущей статье , подсветка в модулях памяти стандарта DDR5 негативно влияет на их температурный режим. В коротком 15 минутном тесте без обдува модулей вариант с подсветкой оказался горячее на 4 градуса, я предположил, что на более длительной нагрузке эта разница будет выше.

4 градуса "теплой ламповой" подсветки

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На этой неделе я решил проверить свой стабильный разгон будет ли он таким же стабильным при включенной подсветке, заодно зафиксировать дельту температур по модулям с подсветкой и без.

В комнате на момент теста 27 градусов.

Результат без подсветки:

Экстрим без подсветки

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Тест успешно пройден, средняя температура модулей 56.5 и 54.1 градусов и это при обдуве передним вентилятором от Noctua D-15 на 1100 оборотах.

После этого я включил подсветку (предварительно дал остыть модулям) и запустил экстрим еще раз:

Экстрим с подсветкой

Я хотел снять скриншот по окончанию теста, но ушел на тренировку за 20 минут до его окончания, а по приходу обнаружил следующее:

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Ошибка из-за нагрева

Судя по температурным показаниям режим с подсветкой теплее для текстолита (а именно про эту температуру мы можем говорить т к датчик стоит на текстолите и далек от самих чипов и не показывает их температуру) на 4 градуса минимум, потому, что в последние 20 минут теста температура дальнего модуля подскочила еще на 4 градуса относительно данных среза выше. Возможно если бы я снял показания на момент окончания было бы 5 градусов разницы и это с обдувом.

Мы не знаем какая температура самих чипов, но сам факт того, что подсветка прогрела текстолит на 5 градусов не радует. 

Во времена DDR4 я несколько раз проверял теорию с увеличением температуры от работающей подсветки и обычно результаты были в пределах погрешности 1-2 градуса и не оказывали влияния на разгон. Датчик находился в другом месте, да и память была менее горячая.

Я всегда нормально относился к наличию подсветки на комплектующих, в юности даже любил это дело и заказывал в местных магазинах вентиляторы 80мм от akasa с радужной подсветкой, но сейчас ситуация удручает. Вместо развития нормальных систем охлаждения для той же оперативной памяти - производители делают упор на подсветке и лозунг для этого: "лампочки светятся - дурачок радуется".

При этом я могу понять производителей, так как часто собираю ПК на заказ - я лично слышу запросы пользователей и процентов 70% хотят чтобы ВСЕ светилось. Забавно слышать когда 13 летний пацан просит сделать лаконичный черный билд, а 40 летний суровый мужик покупает все с подсветкой, даже стол с монитором и корпус с отвратительным охладом, но как космический корабль.

Так как производители стараются оптимизировать производство, то даже в памяти без подсветки сверху будет пластиковая вставка, а могли бы быть ребра радиатора, когда в последний раз выходили модули с крутым охлаждением, а не с "на 100500% больше поверхности подсветки"? Раньше и тепловые трубки и вентиляторы в комплекте, а теперь основной упор на свистоперделки. Бред когда из за подсветки мы теряем половину радиатора для южного моста или часть радиатора VRM. Надеюсь производители будут делать серии железа для энтузиастов с упором на охлаждение, ведь сейчас это особенно актуально с процессорами и видеокартами потребляющими по 400-600 ватт, с горячей DDR5 и топовыми SSD.


А как Вас затронула RGB подсветка и как она повлияла на Ваш разгон? Давайте обсуждать в комментариях) 

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