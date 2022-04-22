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Иск к PlayStation о дискриминации женщин частично отклонён судом
Несмотря на это, разбирательство по отдельным исковым требованиям продолжается
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Окружной суд США в Северной Калифорнии отклонил иск, поданный против Sony в прошлом году, обвиняющий руководство PlayStation в "неравенстве в оплате труда, неправомерном увольнении и других случаях дискриминации по признаку пола".

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Как отмечает Axios, опубликованное сегодня решение суда удовлетворило "ходатайство об отклонении", поданное со стороны PlayStation. Вот наиболее важные составляющие решения:

Исправленная жалоба истца содержит тринадцать требований: один коллективный иск общенационального класса в соответствии с Законом о справедливых трудовых стандартах с поправками, внесенными Законом о равной оплате труда; шесть исков класса права штата от имени себя и класса штата Калифорния; один иск от имени себя и обоих классов в соответствии с Законом о декларативном судебном решении и пять индивидуальных требований в соответствии с законодательством штата. Sony приняла решение уволить истца в соответствии с Федеральным правилом гражданского судопроизводства, в основном на том основании, что истец безосновательно обвиняет работодателя и, таким образом, неправомерно предъявляет претензии. Sony также ходатайствовала об отклонении требований в соответствии с правилом 12(f) на том основании, что утверждения носят "в высшей степени индивидуальный характер", а групповой или коллективный иск в данном случае является ненадлежащим с процессуальной точки зрения.

Суд удовлетворил ходатайство об отклонении по большинству требований, поскольку утверждения в основном носят необоснованный характер, однако оставил в силе ряд требований, заявленных на уровне штата, включающий неправомерное увольнение. Суд также отклонил поданное истцом ходатайство о проведении забастовки, поскольку разрешение на проведение такого мероприятия на основании неадекватно оформленного иска преждевременно.

Принимая это решение, суд отметил, что бывшая сотрудница PlayStation, Эмма Майо, в большинстве случаев не смогла обосновать свои утверждения, при этом в одном из выводов говорилось, что "истец просто изложил элементы иска и не привел каких-либо конкретных фактов", а в другом — что её требования не были "правдоподобно обоснованы".

Однако важно отметить, что это ещё не конец истории. Отклонив большинство из тринадцати жалоб, поданных против PlayStation в этом деле, суд признал, что три из них — все они подпадают под действие законодательства штата — имеют основания, и что добавленные показания восьми женщин имеют юридический вес. Разбирательство всё еще находится в процессе.

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"Заявленные показания могут привести к новым обвинениям", — сообщается в постановлении, а сразу после суд подытоживает, сообщая, что "истец может подать вторую исправленную жалобу в течение 28 дней". Остаётся дожидаться жалобы истца и следить за дальнейшим развитием событий.

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