Аналитик сообщает о грядущем ужесточении регулирования стриминга в стране

Китай дал понять, что начнет активно применять правила, запрещающие прямую трансляцию несанкционированных игр. Согласно полученной информации, представители Национального бюро контроля за радио- и телевещанием в стране оповестили платформы, что любым площадкам стриминга запрещено транслировать игры, не прошедшие проверку и не получившие одобрения государственных органов.

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Регулирование и контроль в отношении видеоигр в Китае по-прежнему остаются достаточно жесткими. С точки зрения законодательства, распространение и трансляция игр без соответствующей лицензии на территории страны вовсе не допускались, однако второе не всегда соблюдалось. Теперь, по всей видимости, органы станут пристальнее следить за игровыми трансляциями.

Huya, одна из крупнейших стриминговых платформ в Китае

Со слов известного игрового аналитика Даниэля Ахмада, до недавнего времени Китай редко применял запрет на стриминг не одобренных игровых проектов. Благодаря такой политике ряд проектов, например, Elden Ring, не одобренный к продаже в Китае на момент публикации, нашел свою аудиторию на китайских стриминговых площадках вроде Huya. Ахмад также заметил, что последняя игра FromSoftware стабильно собирала около 17 млн. ежедневных зрителей на вышеупомянутой платформе.

"Полный запрет означает, что если ваш проект не будет одобрен Бюро, то вы не сможете продвигать его даже с помощью прямых трансляций, коротких видео, рекламных роликов или другими способами", — сообщил Ахмад.

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В последние годы Китай сильно ужесточил свою политику в отношении видеоигр. Совсем недавно мы писали о том, как долго приходится ждать лицензии игровым разработчикам в стране. Прошлым летом страна начала применять трехчасовой еженедельный лимит на количество времени, в течение которого дети могут играть в онлайн-видеоигры. Во время действия запрета государственное новостное издание описало видеоигры как “духовный опиум”. Национальное бюро контроля за радио- и телевещанием использовало аналогичную риторику, утверждая, что такие проблемы, как подростковая зависимость, требуют срочных действий по запрету прямой трансляции видеоигр.