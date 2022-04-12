Власти вновь начали выдавать разрешения на публикацию игр в стране

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После девятимесячного перерыва, который поставил китайскую игровую индустрию в невыгодное положение, культурные "регуляторы" Китая, наконец, начали выдавать новые разрешения для китайских игр, позволяющие публиковать их в пределах страны.

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По опубликованной информации, Национальная ассоциация прессы и публикаций (культурный регулятор в отношении новостей, печатных и веб-публикаций в Китае) разрешила публикацию 45 наименований за последние несколько дней. Эти проекты стали первой партией разрешенных игр с июля прошлого года. Хотя эта новость может обнадежить геймеров из Китая, одобрение было получено слишком поздно. Под удар попали около 14 000 тыс. игровых компаний, которым было отказано в регистрации за последние 9 месяцев.

В сентябре прошлого года китайские игровые гиганты Tencent и Netease потеряли $ 60 млрд. долларов стоимости акций, что сопоставимо с 8-ю Bethesda или одной Activision Blizzard. Сегодня акции Netease и Bilibili (китайская видеохостинговая компания, также выпускающая игры) выросли на 8%.

Одна из причин, по которой новые утверждения заняли так много времени, заключается в строгих ограничениях контента для игр, к которым могут получить доступ несовершеннолетние. Китайские родители были обеспокоены тем, что бесплатные мобильные игры отрицательно сказываются на благополучии их детей, что также способствовало замедлению темпов роста игровой индустрии в стране. Поскольку каждый год регистрирующий орган выдает всего около 1200 игровых лицензий, китайские разработчики игр вынуждены серьёзно работать над качеством выпускаемых игр. Такие правила сделали китайскую игровую индустрию невероятно конкурентоспособной, и некоторые компании даже вышли на рынок AAA-игр с серьёзным сюжетом и комплексным геймплеем.

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На данный момент было выдано только 45 лицензий, что по-прежнему составляет крошечный процент от общего количества игр, которые публиковались в Китае каждый год раннее. Будем надеяться, что стандартная цифра в 1200 разрешений, выдаваемых правительством раннее ежегодно, будет только увеличиваться.