Nintendo также презентовала новую информацию относительно проекта

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До релиза командного шутера Splatoon 3 осталось всего несколько месяцев – эксклюзив Nintendo Switch планируют выпустить уже летом, а в сети начали появляться первые скриншоты грядущего проекта.

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Первыми публикацию заметило профильное издание Nintendo Life. Дело в том, что сама Nintendo без каких-либо сообщений обновила официальную японскую веб-страницу Splatoon 3, добавив несколько кадров из триквела и предоставив краткие сведения о соревновательном многопользовательском режиме, однопользовательской кампании, новой локации и многом другом. Полный список опубликованных скриншотов можно изучить здесь.

История Splatoon 3, кажется, действительно будет разворачиваться в постапокалиптическом сеттинге с перевернутой Эйфелевой башней, пустошью в стиле Безумного Макса и искаженным горизонтом. На скриншотах успели заметить и возвращающихся персонажей – сестричек из оригинальной Splatton. Кроме того, можно мельком взглянуть на Сплатсвилль, «город хаоса», который будет служить хабом для игрока.

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Совсем недавно мы все видели демонстрацию Splatoon 3 на Nintendo Direct в феврале 2022 года, где узнали, что кооперативный режим Salmon Run возвращается, принося с собой несколько новых типов боссов. Первоначально Nintendo представила Splatoon 3 в феврале 2021 года, а позже анонсировала однопользовательскую кампанию под названием «Возвращение млекопитающих».