Решение о введении новой функции было принято после присоединения к совету директоров Илона Маска

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Вчера гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск объявил, что теперь ему принадлежит 9,2% всех акций Twitter, что делает его крупнейшим акционером социальной сети. Сразу после публикации этой новости Маск создал опрос, в котором спросил своих подписчиков, хотят ли они, чтобы в Twitter появилась кнопка редактирования публикации.

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Опрос, в котором на момент публикации новости поучаствовало более 4,4 млн. человек, показывает, что большинство проголосовавших действительно хотят, чтобы функция позволяла им редактировать твиты.

Генеральный директор Twitter Параг Агравал ретвитнул опрос Маска, подписав его фразой, аналогичной той, которую Маск оставил в Твиттере за несколько дней до того, как купил почти десять процентов компании:

"Кнопка редактирования" всегда была одной из наиболее востребованных функций в Twitter. В то время как большинство считает эту функцию способом исправить опечатку (или две), некоторые думают, что возможность редактирования будет позволять пользователями злоупотреблять своими публикациями, внося значительные изменения в исходный твит".

В начале 2020 года соучредитель и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сообщил Wired, что компания "вероятно, никогда этого не сделает", когда его спросили, воплотит ли она упомянутую функцию в жизнь.

Ранее сегодня Агравал также объявил, что Маск будет назначен членом совета директоров Twitter, заявив, что, по его мнению, предприниматель принесет "большую пользу совету". Согласно опубликованному документу, Twitter официально подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам прошение относительно назначения Маска на должность директора класса II до 2024 года.

Публикация официального аккаунта социальной сети, появившаяся вскоре после твита Маска, подтвердила, что работа над кнопкой редактирования уже ведётся. Эта функция, по-видимому, находится в разработке как минимум с 2021 года, и ее тестирование должно начаться в "ближайшие месяцы".

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