Давление на самоорганизацию рабочих в компании достигло своего пика

В прошлом году Amazon потратила около $4,3 млн. на консультантов, чтобы предотвратить объединение работников своих складов в профсоюзы, согласно документам, поданным компанией в Министерство труда США. Рабочие были обязаны присутствовать на собраниях под руководством консультантов, которые обсуждали антипрофсоюзные темы перед ключевым голосованием за профсоюзы в Бессемере, штат Алабама, а также в Статен-Айленде, штат Нью-Йорк, сообщает HuffPost.

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Компании обязаны раскрывать финансовые данные, когда консультанты напрямую говорят с рабочими о создании профсоюзов. Согласно недавнему отчёту, очень немногие компании на рынке потратили даже 1$ долларов на предотвращение профсоюзов за несколько лет, в то время как Amazon потратила в несколько раз больше только за 2021 год. Некоторым консультантам платили до $3,2 тыс. в день.

Антипрофсоюзные собрания являются законными в США и обычно проводятся, когда работодатели обнаруживают попытки рабочих самоорганизоваться. Организаторы профсоюзов называют их "закрытыми собраниями", потому что присутствие на таких мероприятиях зачастую не является обязательным. Как правило, консультанты сосредотачиваются на профсоюзных взносах и потенциальной потере заработной платы из-за простоя. Они также помогают компаниям разрабатывать стратегии борьбы с профсоюзами.

Рабочие-организаторы профсоюза в Статен-Айленде празднуют свою победу Рабочие Amazon недавно проголосовали в двух профсоюзных кампаниях в Бессемере и Статен-Айленде. В Бессемере рабочие проголосовали 993 / 875 против создания профсоюзов, однако 416 голосов были оспорены, так что окончательный результат еще далеко не установлен. В Статен-Айленде, в свою очередь, победили сторонники профсоюзов (2654 голосов "за профсоюзы" против 2131 "против"). Рабочие Amazon недавно проголосовали в двух профсоюзных кампаниях в Бессемере и Статен-Айленде. В Бессемере рабочие проголосовали 993 / 875 против создания профсоюзов, однако 416 голосов были оспорены, так что окончательный результат еще далеко не установлен. В Статен-Айленде, в свою очередь, победили сторонники профсоюзов (2654 голосов "за профсоюзы" против 2131 "против").

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