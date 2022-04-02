Согласно утечкам, "умные лутбины" будут выдавать игрокам именно то, чего им не хватает в бою

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Несмотря на жесточайшую конкуренцию в жанре, Apex Legends, вышедшая из-под пера Respawn Entertainment, стала настоящим хитом, предложив динамичный геймплей в духе Titanfall и не нагружая игрока десятком сложных механик.

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Геймплейные улучшения, вроде возможности воскрешения союзников, изменили всю концепцию королевской битвы и определённо стали одной из ключевых причин успеха игры. С момента выхода игры разработчики постоянно добавляют дополнительные функции, а игра поддерживается микротранзакциями и лутбоксами, которые позволяют игрокам покупать косметические предметы, вроде одежды и новых цветов оружия, которые доступны для покупки как за реальные деньги, так и за внутриигровые деньги.

Согласно недавней утечке из проверенного источника, Respawn собирается ввести в игру новый вид "умных" ящиков с припасами, которые будут подстраиваться под нужны игроков в ходе сражения.

Прямо сейчас на старте игры вы не всегда получаете то, что ищете. Игрокам приходится осматривать карту в поисках подходящего оружия и экипировки. Поиск оружия может быть утомительным, а также отнимает время и портит для многих удовольствие от игры в Apex Legends. Новый инсайд, однако, даёт основание полагать, что с появлением новой системы "умных" ящиков ситуация может измениться.

Согласно Shrugtal, известному в комьюнити игры инсайдеру, вместо того, чтобы выбрасывать случайный лут, такие умные контейнеры будут предлагать предметы в зависимости от текущего инвентаря и того, что может понадобиться в данный момент. Для многих игроков получение экипировки после попадания на поле битвы в королевской битве всегда было наименее любимой частью игры, и Respawn явно усердно работает над тем, чтобы сделать эту часть игры более доступной.

Несмотря на то, что концепция кажется идеальной, никто не знает, как эти новые умные ящики Apex Legends повлияют на распределения добычи в игре. Кроме того, учитывая дату появления инсайда, легко поверить, что эта утечка Apex Legends Smart Lootbin — просто выдуманная первоапрельская история. Однако производитель контента KralRindo утверждает, что это не так:

Внутриигровые файлы, относящееся к "умным" контейнерам были обнаружены в последнем патче Apex Legendss. Судя по всему, они будут иметь собственный "отличительный световой эффект". Пока, однако, неизвестно, когда именно Respawn планируют добавить в игру новую функцию

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Если слухи подтвердятся, "умные" ящики могут быть введены в игру с предстоящим обновлением карты. Добавление в проект ящиков с припасами, которые предоставляют игрокам именно то, что им нужно, может изменить мету игры. Остаётся надеяться, что в положительном направлении.