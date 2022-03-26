Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
BinguPlus За пост начислено вознаграждение
Первый квартал 2022 стал самым прибыльным для мобильных игр в истории
В этот период на игровые проекты пришлась львиная доля всех пользовательских трат в App Store и Google Play
анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
RTX 3050 MSI подешевела на треть
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

По информации, предоставленной Data.ai, на долю видеоигр приходится 73% всех расходов потребителей в Google Play и 60% в App Store.

реклама

Рассматривая ситуацию в целом, траты пользователей на мобильные (в основном, гиперказуальные) игры за квартал достигли $22 млрд., что на 42% превышает аналогичную цифру первого квартала 2020 года. Увеличение трат на мобильные игры объясняется в первую очередь пандемией, которая позитивно повлияла на игровой рынок в целом.

США и Китай (где официально недоступен Google Play) являются наиболее крупными рынками для мобильных приложений и в целом и для мобильных видеоигр в частности. Самыми быстрорастущими рынками за рассматриваемый квартал являются Тайвань, Турция и Южная Корея для Google Play и Китай, Тайвань и Гонконг для App Store.

Данные Data.ai позволяют ожидать того, что в этом году в азиатско-тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый быстрый рост числа устройств iOS, с 10-процентным ростом по сравнению с предыдущим кварталом.


Что насчёт загрузок приложений из магазинов, среднее еженедельное количество установок мобильных игр увеличилось на 45% по сравнению с первым кварталом 2019 года. На игры приходится 44% всех загрузок приложений из Google Play и 28% загрузок из App Store. Предполагается, что к концу квартала пользователи загрузят 14 млрд. игр, а количество загрузок из Google Play вырастет на 15% в сравнении с прошлым годом.

Наиболее загружаемой за квартал игрой стала Free Fire от Garena, сохраняя свою позицию с 2021 года, когда она впервые стала самой загружаемой мобильной игрой года. Стоит заметить, что версии Free Fire и Free Fire Max были запрещены в Индии в прошлом месяце, что может сказаться на росте популярности игры до конца года.

анонсы и реклама
-160 000р на RTX 3080 ASUS
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
В полтора раза подешевела RTX 3060
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Кроме того, отметим, что самая большая база активных пользователей за рассматриваемый период наблюдалась у Roblox, однако Genshin Impact всё же стала самой прибыльной игрой за квартал.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#android #игры #ios #genshin impact #app store #андроид #google play #мобильные игры #roblox #free fire
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Демо видео обновленного движка Unity показывает кинематографическое качество изображения
Разработчики Forspoken рассказали о скоростной загрузке уровней с технологией DirectStorage
Rockstar представили GTA+ — платную подписку для обновленных версий GTA Online
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft в одностороннем порядке разорвала контракты с VK, значительно урезав функционал Mail.ru
139
ASML сократила зависимость от поставок украинского неона до 20% от прежнего уровня
NASA планирует провести акустические испытания экспериментального сверхзвукового самолета X-59
3
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
7
Роскомнадзор: почему использование VPN ни к чему хорошему не приведет
40
AMD отказала видеокарте GeForce GTX 1060 в поддержке новой технологии FSR 2.0
7
Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
18
111 актуальных смартфонов Xiaomi получили стабильные MIUI 12.5 и MIUI 12 от 24 марта 2022 года
2
YouTube исполнил предписание Роскомнадзора и снял блокировку с нескольких российских каналов
80
Обнаружена прямая связь между популярностью Виталика Бутерина и ростом цен на Эфир
7
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
443
Геймер купил средний по производительности игровой ПК за 200 000 рублей – что не так в сборке от DG
16
Far Cry 6 стала временно бесплатной
22
Роскомнадзор заблокировал сайт GSC Game World, а сам S.T.A.L.K.E.R. 2 в России не выйдет
35
Российский ноутбук на Байкал М и Линукс представлен в Омске - ожидаемая цена 100-200 тысяч рублей
20
Рост цен на аккумуляторы вынудит некоторых производителей электромобилей покинуть рынок
3
Учёные впервые обнаружили микропластик в крови человека
5
Toshiba не смогла договориться с акционерами о дальнейшем пути стратегического развития
+
Очки смешанной реальности от Microsoft разочаровали военных США
5
Яндекс.маркет, Ozon и Wildberries попросили правительство РФ о помощи – чего хотят маркетплейсы
15

Популярные статьи

Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
82
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i7-11700КF
4
Краткий обзор игры Call of Cthulhu
6
Мои мысли на тему: как правильно тратить деньги
14
Обзор Bluetooth-колонки Harper Decuman PSP-065
7
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
10:37
GSC окончательно ушла на свалку истории. Как и нынешний Салорейх. Весьма символично. Укронацистские поросятки негодуют в комментах.
«М.Видео» не смогла договориться с авторами S.T.A.L.K.E.R. 2 о поставках игры в Россию — предзаказы будут отменены
vitosol
10:36
" Цель войны со стороны Украины - защита родины. Слышал когда-нибудь про такую цель?" **Бандеровцы"&C защищают Не Родину; их у неё нет. Свою задницу они защищают.
Российский ноутбук на Байкал М и Линукс представлен в Омске - ожидаемая цена 100-200 тысяч рублей
EjikVtumane
10:36
Они за 45 тыс.в месяц работают и должны за одну рабочую смену минимум двести пропагандонских высеров написать.Короче говоря,это отребье из мухосрансков и всякий маргинальный сброд,для которого 45 тыс....
Роскомнадзор: почему использование VPN ни к чему хорошему не приведет
Шамиль Джанболатов
10:32
Так и есть, Путя спилил сук, на котором сидел, возможно коммунисты его скинут: https://youtu.be/NGF_B3dCjJo
Производитель Ferrari купил 5.1% акций российского «Билайна» в 3 раза дешевле реальной стоимости
Mark Krisolov
10:31
А че тебя так задело то? Ты на фото справа или слева?) Многоклеточная куча хохлоговна)))
Америка готова ввести против Китая санкции, если будут нарушены правила поставки полупроводников в РФ
EjikVtumane
10:29
Куда смотрят модераторы?Почему пропагандоны путлеровского вермахта тут выкладывают свои высеры?
Роскомнадзор: почему использование VPN ни к чему хорошему не приведет
Юра Репченко
10:29
Какие ещё санкции они их уже против SMIC вводили. Я думаю там уже пару лет замещают эти так называемые технологии США, которые на самом деле технологии оказывшиеся в странах 6ках.
Америка готова ввести против Китая санкции, если будут нарушены правила поставки полупроводников в РФ
Шамиль Джанболатов
10:28
Сразу видно, что вы не знаете Китай, и его трущобы, плохую еду, грязные производства и т.п. Китай - это новые рабы Запада, где трудятся миллионы китайцев за тарелку риса
Производитель Ferrari купил 5.1% акций российского «Билайна» в 3 раза дешевле реальной стоимости
Нога
10:26
Вот если бы не ркн, то и не пришлось бы людям этой +уйней заниматься
Роскомнадзор: почему использование VPN ни к чему хорошему не приведет
Дмитрий Папорт
10:25
Ну ты идиот 🤣
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем