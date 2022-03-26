В этот период на игровые проекты пришлась львиная доля всех пользовательских трат в App Store и Google Play

По информации, предоставленной Data.ai, на долю видеоигр приходится 73% всех расходов потребителей в Google Play и 60% в App Store.

реклама

Рассматривая ситуацию в целом, траты пользователей на мобильные (в основном, гиперказуальные) игры за квартал достигли $22 млрд., что на 42% превышает аналогичную цифру первого квартала 2020 года. Увеличение трат на мобильные игры объясняется в первую очередь пандемией, которая позитивно повлияла на игровой рынок в целом.

США и Китай (где официально недоступен Google Play) являются наиболее крупными рынками для мобильных приложений и в целом и для мобильных видеоигр в частности. Самыми быстрорастущими рынками за рассматриваемый квартал являются Тайвань, Турция и Южная Корея для Google Play и Китай, Тайвань и Гонконг для App Store.

Данные Data.ai позволяют ожидать того, что в этом году в азиатско-тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый быстрый рост числа устройств iOS, с 10-процентным ростом по сравнению с предыдущим кварталом.





Что насчёт загрузок приложений из магазинов, среднее еженедельное количество установок мобильных игр увеличилось на 45% по сравнению с первым кварталом 2019 года. На игры приходится 44% всех загрузок приложений из Google Play и 28% загрузок из App Store. Предполагается, что к концу квартала пользователи загрузят 14 млрд. игр, а количество загрузок из Google Play вырастет на 15% в сравнении с прошлым годом.

Наиболее загружаемой за квартал игрой стала Free Fire от Garena, сохраняя свою позицию с 2021 года, когда она впервые стала самой загружаемой мобильной игрой года. Стоит заметить, что версии Free Fire и Free Fire Max были запрещены в Индии в прошлом месяце, что может сказаться на росте популярности игры до конца года.

анонсы и реклама -160 000р на RTX 3080 ASUS -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел В полтора раза подешевела RTX 3060 Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Кроме того, отметим, что самая большая база активных пользователей за рассматриваемый период наблюдалась у Roblox, однако Genshin Impact всё же стала самой прибыльной игрой за квартал.