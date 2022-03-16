Всё о проблемах разработки перезапуска и конфликтах внутри студии

Согласно данным игрового англоязычного издательства VGC, за последние 12 месяцев студия The Initiative, занятая разработкой перезапуска Perfect Dark, столкнулась с большой волной увольнений сотрудников старшего звена. Проведённый работниками издательства анализ профилей работников в LinkedIn показал, что лишь за 2021 год компанию покинула большая часть основной команды разработчиков (общее количество уволившихся составляет на данный момент 34 человека).

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Следует заметить, что в список входит почти вся команда дизайнеров, геймдиректор Дэн Нойбургер, дизайн-директор Дрю Мюррей, ведущие левел-дизайнеры Крис О'Нил и Джолион Майерс, команда из трёх дизайнеров, работавших раннее над God of War и другие. Текучка кадров, однако, не ограничивается сферой дизайна. Согласно имеющимся на данный момент сведениям, также уволились два ведущих сценариста Perfect Dark, техдиректор и технический арт-директор, ведущий инженер игрового процесса, главный аниматор, глава отдела по контролю качества и ряд иных сотрудников.

Если анализ LinkedIn отражает действительность, на данный момент в The Initiative осталось менее 50 сотрудников, однако на официальном веб-сайте заявлены лишь три вакансии. В то же время, за последний (2021) год было нанято 12 новых работников в различных сферах. Даты увольнения покинувших студию сотрудников совпадают с объявлением в сентябре прошлого года о подписании контракта с Crystal Dynamics на совместную разработку перезапуска культовой серии. На основании имеющейся информации логичным будет предположение о том, что сотрудничающая студия, вероятно, взяла на себя лидерство и активно подавляет команду The Initiative.

Такой вывод подтверждается и серией интервью с бывшими ведущими разработчиками Perfect Dark, ухода которых назывались "отсутствие автономии в творчестве" и "вялотекущий процесс разработки". Сама же волна увольнений описывалась бывшими сотрудниками как "быстрая и яростная". Скорее всего, потеря ряда ведущих сотрудников серьезно отразится на процессе разработки.

Редакторы VGC также связались с действующими представителями The Initiative, которые публично заявили, что руководство абсолютно уверено в компетентности действующей команды, включая всех недавно устроившихся сотрудников, и указали на общеотраслевые проблемы с кадрами, связанные с пандемией.





Даррелл Галлахер, бывший глава Crystal Dynamics, действующий руководитель The Initiative "Сформировать игровую студию и заново изобрести любимую многими франшизу — это непростая задача, — высказался по поводу ситуации глава The Initiative Даррелл Галлахер. — Создавая The Initiative, мы сразу планировали прибегнуть к партнерству по разработке для достижения поставленных целей, и мы не можем не радоваться прогрессу, который наблюдаем во взаимоотношениях с Crystal Dynamics. В нашей работе нередки кадровые изменения, особенно во время мировых кризисов. Впереди много работы, однако это необходимо, чтобы предложить игрокам уникальный игровой опыт... Хочется пожелать всем бывшим сотрудникам всего наилучшего. Лично я верю в команду, в присоединившиеся таланты, и всем нам не терпится поделиться с фанатами чем-то еще". "Сформировать игровую студию и заново изобрести любимую многими франшизу — это непростая задача, — высказался по поводу ситуации глава The Initiative Даррелл Галлахер. — Создавая The Initiative, мы сразу планировали прибегнуть к партнерству по разработке для достижения поставленных целей, и мы не можем не радоваться прогрессу, который наблюдаем во взаимоотношениях с Crystal Dynamics. В нашей работе нередки кадровые изменения, особенно во время мировых кризисов. Впереди много работы, однако это необходимо, чтобы предложить игрокам уникальный игровой опыт... Хочется пожелать всем бывшим сотрудникам всего наилучшего. Лично я верю в команду, в присоединившиеся таланты, и всем нам не терпится поделиться с фанатами чем-то еще".





После вызванного пандемией резкого игрового бума, конкуренция за опытные кадры в индустрии находится на несоизмеримо высоком уровне, а потому недовольные бывшие сотрудники The Initiative, скорее всего, без особого труда найдут работу в любой из множества крупных игровых студий, расположенных в Калифорнии. Многие игровые AAA-студии в наше время сталкиваются с кадровыми проблемами, а возросший уровень инвестиций в сектор видеоигр затрудняет обеспечение ведущими руководителями даже самые крупные студии.









Учитывая это и возвращаясь к ситуации вокруг The Initiative, сотрудники которой объяснили волну увольнений разочарованием высокопоставленных специалистов по поводу направления грядущего проекта, заданного Галлахером и геймдиректором Дэниелом Нойбургером (который также ушёл из компании месяц назад), становится понятен масштаб проблемы.

И хотя на официальном сайте компании все ещё утверждается, что The Initiative поддерживает "совместную" среду разработки, бывшие сотрудники отзываются о положении в команде как о жёсткой иерархии, в которой все творческие решения принимаются исключительно Галлахером и Нойбургером. Согласно источникам, Галлахер и Нойбургер, настоящие "ветераны" менеджмента в индустрии, хотели организовывать процесс разработки в направлении "сверху-вниз", в то время, как многие рядовые сотрудника надеялись на некоторую творческую свободу. В результате давления разработка продвигалась "мучительно медленно", а никакой корпоративной культуры так и не сформировалось.

Большинство сотрудников, с которыми удалось связаться VGC, сошлись на том, что были серьёзно удивлены снисходительностью со стороны Microsoft к отсутствию какого-либо прогресса. Один из разработчиков отозвался о ситуации так: "Создавать игры и так сложно, не говоря о чувствах, которые вы испытываете, когда не можете даже поговорить с людьми, которые принимают решения, касающиеся всех в студии".

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Многие уволившиеся считают, что причиной проблемы стало решение привлечь к работе Crystal Dynamics, на которую надеялись Галлахер и Нойбургером. Вероятно, работники Crystal Dynamics восполнят пробелы, вызванные кадровым кризисом, однако удастся ли студии справиться с внутренними, корпоративными проблемами, покажет лишь время.