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В Elden Ring найдена секретная локация, намекающая на PvP-дополнение
Судя по имеющейся информации, DLC для Elden Ring с PvP-ареной находится в активной разработке
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Как мы уже писали, новый проект From Software завоевал огромную популярность среди игроков со всего мира, а потому неудивительно, что Bandai Namco собирается развивать игру с помощью дополнений. На данный момент, согласно инсайдам, в студии From Software ведется работа над DLC для многопользовательской PvP-арены.

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Стоит заметить, что с самого запуска в Elden Ring доступен совместный сетевой режим, а также классический для игр компании режим PvP через "вторжения". Кооператив позволяет игрокам вместе сражаться со сложными боссами, а "вторжение" дает уже прошедшим игру геймерам возможность отточить свои навыки в битвах против игроков со всего мира.

Однако вскоре нас, похоже, ждет расширение сетевых возможностей игры. На днях Lance McDonald, известный как автор 60 FPS-режима для Bloodborn, опубликовал видео, в котором показана локация, на данный момент все ещё присутствующая в игре, но недоступная для простых игроков. Попасть на "арену" можно только с помощью бага.

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Прямо сейчас нельзя точно сказать, будет ли арена выпущена в виде платного DLC для игры или станет доступна вместе с бесплатным обновлением. Ясно лишь то, что с учетом детализации внутренностей локации, у геймеров остаются все шансы увидеть это место снова.

#игры #from software #fromsoftware #баги #dark souls #дарк соулс #элден ринг #elden #pvp
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