Согласно данным по чартам Великобритании от GSD, старт Elden Ring стал крупнейшим среди видеоигр за пределами серий Call of Duty и FIFA со времен RDR 2 (2 октября 2018 года). Продажи игры от From Software в 2,5 раза превысили аналогичный показатель Horizon: Forbidden West — нового AAA-эксклюзива Playstation.
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Сумма проданных копий за неделю со старта превысило показатели Cyberpunk 2077 и AC Valhalla, последних наиболее кассовых игр. Согласно данным, предоставленным GSD, более 68% от всех продаж проекта пришлось на цифровые копии, большая часть из которых — для Xbox и ПК. Показатели Playstation серьезно отличаются. На платформе Sony продажи "в цифре" составили немногим более 50% от общего количества.
Анализируя продажи цифровых и физических копий вместе, можно прийти к выводу, что более всего — 32% продаж — пришлось на PS 5, 30% на ПК, 29% на Xbox и лишь 9% на PS4.