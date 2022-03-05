Выпуск первой модели авто от новой компании запланирован на 2025 год

Японские компании Sony Group Corporation и Honda Motor подписали договор (т. н. "меморандум взаимопонимания"), в соответствии с которым будет запущена новая торговая марка, специализирующаяся на создании и продаже электрокаров. По планам, фирма будет создана до конца текущего года, а выпуск первого электромобиля ожидается в 2025 году.

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По договоренности, Sony возьмет на себя создание и продвижение развлекательных, сетевых и мобильных приложений и предоставление соответствующих услуг, а Honda предоставит производственные мощности. За разработку проектов, руководство и продвижение на рынке будет отвечать руководство новообразованной компании.

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По словам экспертов, подобные коллаборации крупных компаний в сфере инновационных технологий (особую популярность набирает именно рынок электрокаров) — тренд нового времени, а значит за японцами могут последовать и другие крупные фирмы.