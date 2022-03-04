Плагин уже доступен для использования на прошитых консолях

Xerpi, разработчик-самоучка, известный участием в создании многих популярных в Vita-сообществе инструментами, например, udcd-uvc (потоковая трансляция изображения через USB), создает плагин под названием vita2hos для нативного запуска PlayStation Vita на Nintendo Switch. Стоит заметить, что на данный момент не существует ни одного рабочего эмулятора PS Vita, а значит успех разработки может потенциально позволить играть в игры Vita на ПК через эмулятор консоли от Nintendo.

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Стоит закрепить, что описываемая разработка — не эмуляция, а именно оболочка для непосредственного запуска Vita-игр на прошитой Switch. Похожим способом игры для Android, такие как GTA San Andreas, Battlefield: Bad Company 2 и Bully, запускаются и работают на Vita.

"Исполняемые файлы PS Vita (на архитектуре ARMv7) могут нативно работать на процессоре Switch (ARMv8) в 32-битном режиме. При загрузке файла vita2hos перенаправляет процессы запущенного приложения для перехода к подпрограммам, которые создают подходящую оболочку, используя собственные сервисы ОС Horizon, идентичные тем, что предоставляются оригинальными модулями ОС PlayStation Vita," — так описывает разработчик процесс работы плагина на GitHub.





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На данный момент vita2hos уже подтвердила свою работоспособность — ряд Vita-приложений и игр были запущены и протестированы на прошитой Nintendo Switch. Инструкция по установке инструмента также приведена на английском на GitHub-странице проекта.