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Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC

Тестирование будет произведено с использованием двух блоков питания Corsair CX 750, Corsair HX 1000i будет использован гибкий Riser с дополнительным питанием. Видеокарта PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC будет проверена в трех бенчмарках: 3DMark Time Spy Extreme, Furmark, Company of Heroes 2.
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В этой статье будет измерено энергопотребление видеокарты PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC, видеокарта будет питаться от отдельного блока питания Corsair HX1000i c поддержкой Corsair Link Digital, позволяющей отслеживать параметры электропитания.

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Технические параметры видеокарты ниже:

  • Графический процессор: AMD Radeon RX 590 Graphics;
  • Потоковых процессоров: 2304;
  • Boost Clock: Up to 1576 MHz OC/ 1545 MHz Silent;
  • Base Clock: 1469 MHz;
  • Тип памяти: GDDR5;
  • Частота памяти: 2000 МГ;
  • Объём памяти: 8 ГБ;
  • Выходы: 1xDL-DVI-D, HDMI 2.0b, 3xDisplayPort 1.4;
  • Размеры видеокарты в мм: 255х157х57;
  • Блок питания (рекомендуется): 600 Вт, один PCI-E 8 pin и один PCI-E 6 pin.

Видеокарта питалась от отдельного источника питания Corsair HX1000i через PCI-E 8 pin и райзер, в котором отрезаны дорожки питания 12 В идущие к материнской плате и соединены напрямую к блоку питания через разъём PCI-E 6 pin. Вся остальная часть тестового стенда была запитана через блок питания Corsair CX 750W. В качестве источника получения данных энергопотребления видеокарты и остальной системы использовалась программа HWiNFO64.

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Тестовая конфигурация

  • Процессор: Intel Core i5-10600K 5 GHz;
  • Материнская плата: ASUS PRIME Z490M-PLUS;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack RAM 4000 MHz (2 x 8GB), TXBD432G4000HC18FQC01 (4000 MHz custom timings);
  • Охлаждение: DEEPCOOL Watercooler GAMMAXX L240T WHITE, 2 штуки Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А;
  • Корпус: отсутствует;
  • Блок питания: Corsair СX750 750 Watt CP-9020015-EU, Corsair HX1000i 1000W CP-9020074-EU;    
  • Видеокарта: PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC.

Используемое ПО: HWiNFO64, GenericLogViewer.

GPU Chip Power [W]  – энергопотребление GPU из Hwinfo64;

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+12V OPwr Supply [W] – энергопотребление на выходе блока питания только по 12 В;

GPU VRM PIN [W] – энергопотребление на входе VRM видеокарты;

GPU VRM POUT[W] – энергопотребление на выходе VRM видеокарты,

Содержание:

3DMark Time Spy Extreme

Bios silent 185 ВтВ первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 172,7 Вт, среднее – 166,9 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 219,9 Вт, среднее – 191,1 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 183,8 Вт, среднее – 166,6 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 232,5 Вт, среднее – 194,4 Вт. В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 210 Вт, среднее – 166,2 Вт, а для GPU VRM POUT[W] максимальное – 178,5 Вт, среднее – 146,1 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 220,5 Вт, среднее – 166,2 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 187 Вт, среднее – 145,9 Вт.    Средняя температура графического процессора в первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила GPU Temp 63,46 °C, максимальная – 68 °C, GPU VRM Temp средняя – 61,39 °C, максимальная – 67 °С. Средняя температура графического процессора во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила GPU Temp 68,82 °C, максимальная – 73 °C, GPU VRM Temp средняя – 75 °C, максимальная – 70,56 °С. Среднее напряжение графического процессора в первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1,119 мВ, максимальная – 1,15 мВ. Среднее напряжение графического процессора во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1,122 В, максимальная – 1,138 В.  
Средняя скорость вентилятора в первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1183 об/мин, максимальная – 1237 об/мин. Средняя скорость вентилятора во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1258 об/мин, максимальная – 1348 об/мин.

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Bios Silent 185 Вт +50%

В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 173 Вт, среднее – 166,6 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 217,4 Вт, среднее – 192,3 Вт.  Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 185 Вт, среднее – 165,5 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 232,5 Вт, среднее – 193,3 Вт.    В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 207,2 Вт, среднее – 166,5 Вт, а для GPU VRM POUT[W] максимальное – 180 Вт, среднее – 146,5 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 221 Вт, среднее – 166,5 Вт, а для GPU VRM POUT[W] максимальное – 188 Вт, среднее – 145,8 Вт.
Средняя температура графического процессора в первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила GPU Temp 63,69 °C, максимальная – 68°C, GPU VRM Temp средняя – 61,36 °C, максимальная – 67°С. Средняя температура графического процессора во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила GPU Temp 69,03 °C, максимальная – 75 °C, GPU VRM Temp средняя – 70,48 °C, максимальная – 75 °С. Среднее напряжение графического процессора в первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1,119 мВ, максимальная – 1,138 мВ. Среднее напряжение графического процессора во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1,121 В, максимальная – 1,15 В.  

Средняя скорость вентилятора в первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1173 об/мин, максимальная – 1242 об/мин. Средняя скорость вентилятора во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1276 об/мин, максимальная – 1360 об/мин.

Bios OC 183 Вт

В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 177,5 Вт, среднее – 171,2 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 226,5 Вт, среднее – 201,1 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 183,4 Вт, среднее – 171 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 237,9 Вт, среднее – 203,1 Вт.
В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 235,8 Вт, среднее – 178,1 Вт, а для GPU VRM POUT[W] максимальное – 199,9 Вт, среднее – 156,1 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 230,5 Вт, среднее – 175,9 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 194,5 Вт, среднее – 153,9 Вт.
Средняя температура графического процессора в первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила GPU Temp 59,68 °C, максимальная – 64°C, GPU VRM Temp средняя – 57°C, максимальная – 63 °С. Средняя температура графического процессора во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила GPU Temp 64,92 °C, максимальная – 67 °C, GPU VRM Temp средняя – 66,52 °C, максимальная – 70 °С. Среднее напряжение графического процессора в первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1,141 мВ, максимальная – 1,163 мВ. Среднее напряжение графического процессора во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1,14 В, максимальная – 1,275 В.    Средняя скорость вентилятора в первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1747 об/мин, максимальная – 1951 об/мин. Средняя скорость вентилятора во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1966 об/мин, максимальная – 2075 об/мин.

Bios OC 183 Вт +50%

В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 178,7 Вт, среднее – 169,6 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 231,9 Вт, среднее – 198,9 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 190,5 Вт, среднее – 171,1 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 244,6 Вт, среднее – 203,1 Вт. В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 221,5 Вт, среднее – 176,1 Вт, а для GPU VRM POUT[W] максимальное – 191,5 Вт, среднее – 154,3 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 234,5 Вт, среднее – 177,4 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 198,2 Вт, среднее – 154,9 Вт. Средняя температура графического процессора в первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила GPU Temp 58,59 °C, максимальная – 63 °C, GPU VRM Temp средняя – 55,96 °C, максимальная – 62 °С. Средняя температура графического процессора во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила GPU Temp 64,69 °C, максимальная – 67 °C, GPU VRM Temp средняя – 70 °C, максимальная – 66,06 °С. Среднее напряжение графического процессора в первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1,137 мВ, максимальная – 1,156 мВ. Среднее напряжение графического процессора во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1,143 В, максимальная – 1,175 В.  
Средняя скорость вентилятора в первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1713 об/мин, максимальная – 1948 об/мин. Средняя скорость вентилятора во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme составила 1948 об/мин, максимальная – 2068 об/мин.

FurMark

FurMark AAx0

Bios silent 185 Вт

В Furmark AAx0: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 185,4 Вт, среднее – 183,8 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 253 Вт, среднее – 230,2 Вт.    Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 223,5 Вт, среднее – 189,5 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 192 Вт, среднее – 159,9 Вт.    Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 72,67 °C, максимальная – 75 °C, GPU VRM Temp средняя – 84,92 °C, максимальная – 92 °С.    Среднее напряжение графического процессора составила 1,033 В, максимальная – 1,194 В.  

Средняя скорость вентилятора в первом составила 1838 об/мин, максимальная – 1928 об/мин.

Bios silent 185 Вт +50%

В Furmark AAx0: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 223,3 Вт, среднее – 219,2 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 303,8 Вт, среднее – 286,5 Вт.   Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 263 Вт, среднее – 240 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 214,8 Вт, среднее – 198,2 Вт.   Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 79,04 °C, максимальная – 83 °C, GPU VRM Temp средняя – 97,87 °C, максимальная – 107 °С.   Среднее напряжение графического процессора составила 1,12 В, максимальная – 1,156 В.  

Средняя скорость вентилятора в первом составила 2095 об/мин, максимальная – 2158 об/мин.

Bios OC 183 Вт

В Furmark AAx0: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 182,3 Вт, среднее – 179,2 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 256 Вт, среднее – 226,8 Вт.   Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 232 Вт, среднее – 188,7 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 200 Вт, среднее – 159,1 Вт.     
Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 70,45 °C, максимальная – 74 °C, GPU VRM Temp средняя – 80,25 °C, максимальная – 90 °С.   Среднее напряжение графического процессора составила 1,028 В, максимальная – 1,163 В.  
Средняя скорость вентилятора в первом составила 1915 об/мин, максимальная – 1996 об/мин.

Bios OC 183 Вт +50%

В Furmark AAx0: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 232,7 Вт, среднее – 227,4 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 321,8 Вт, среднее – 305,6 Вт.    Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 282 Вт, среднее – 257,9 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 230,5 Вт, среднее – 212 Вт.  
Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 78,62 °C, максимальная – 82 °C, GPU VRM Temp средняя – 98 °C, максимальная – 107 °С.   Среднее напряжение графического процессора составила 1,146 В, максимальная – 1,15 В.  

Средняя скорость вентилятора в первом составила 2360 об/мин, максимальная – 2452 об/мин.

FurMark AAx8

Bios silent 185 ВтВ Furmark AAx8: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 133 Вт, среднее – 130,6 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 163,1 Вт, среднее – 153,8 Вт.   Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 127,6 Вт, среднее – 112,9 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 116 Вт, среднее – 103 Вт.  
Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 61,6 °C, максимальная – 63 °C, GPU VRM Temp средняя – 64,52 °C, максимальная – 66 °С.   Среднее напряжение графического процессора составила 1,13 В, максимальная – 1,131 В.  

Средняя скорость вентилятора в первом составила 1706 об/мин, максимальная – 1750 об/мин.

Bios silent 185 Вт +50%

В Furmark AAx8: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 132,7 Вт, среднее – 130,2 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 165,6 Вт, среднее – 153,1 Вт.  
Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 127,6 Вт, среднее – 112,4 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 115,5 Вт, среднее – 102,6 Вт.   Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 60,95 °C, максимальная – 62°C, GPU VRM Temp средняя – 63,69 °C, максимальная – 66°С.   Среднее напряжение графического процессора составила 1,129 В, максимальная – 1,131 В.  

Средняя скорость вентилятора в первом составила 1692 об/мин, максимальная – 1749 об/мин.

Bios OC 183 Вт

В Furmark AAx8: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 138,3 Вт, среднее – 135,6 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 172,1 Вт, среднее – 161,8 Вт.  
Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 138,8 Вт, среднее – 122,3 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 124,8 Вт, среднее – 111,2 Вт.  
Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 61,27 °C, максимальная – 63°C, GPU VRM Temp средняя – 62,81 °C, максимальная – 66 °С.   Среднее напряжение графического процессора составила 1,154 В, максимальная – 1,169 В.  

Средняя скорость вентилятора в первом составила 1807 об/мин, максимальная – 1923 об/мин.

Bios OC 183 Вт +50%


В Furmark AAx8: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 138,3 Вт, среднее – 135,7 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 174,7 Вт, среднее – 162 Вт.   Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 138 Вт, среднее – 122,5 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 124,1 Вт, среднее – 111,3 Вт.  
Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 61,86 °C, максимальная – 63°C, GPU VRM Temp средняя – 63,55 °C, максимальная – 66 °С.   Среднее напряжение графического процессора составила 1,154 В, максимальная – 1,169 В.  
Средняя скорость вентилятора в первом составила 1821 об/мин, максимальная – 1920 об/мин.

Company of Heroes 2

1920x1080

Bios silent 185 Вт

В Company of Heroes 2 1920x1080 : GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 186,3 Вт, среднее – 177,5 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 231,9 Вт, среднее – 206,5 Вт.    Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 247,8 Вт, среднее – 183,4 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 210,5 Вт, среднее – 158,7 Вт.    Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 61,9 °C, максимальная – 66 °C, GPU VRM Temp средняя – 62,29 °C, максимальная – 68 °С.   Среднее напряжение графического процессора составила 1,102 В, максимальная – 1,15 В.  
Средняя скорость вентилятора в первом составила 1669 об/мин, максимальная – 1839 об/мин.  

Bios silent 185 Вт +50%

В Company of Heroes 2 1920x1080 : GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 206,7 Вт, среднее – 189,6 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 250 Вт, среднее – 222,3 Вт.   Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 255,2 Вт, среднее – 198,1 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 211 Вт, среднее – 170,8 Вт.  
Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 63,59 °C, максимальная – 67 °C, GPU VRM Temp средняя – 62,73 °C, максимальная – 69 °С.   Среднее напряжение графического процессора составила 1,108 В, максимальная – 1,15 В.  
Средняя скорость вентилятора в первом составила 1706 об/мин, максимальная – 1896 об/мин.  

Bios OC 183 Вт

В Company of Heroes 2 1920x1080 : GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 184,5 Вт, среднее – 178,9 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 247 Вт, среднее – 211,8 Вт.

Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 256,5 Вт, среднее – 189,6 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 213,8 Вт, среднее – 163 Вт.  
Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 59,93 °C, максимальная – 64°C, GPU VRM Temp средняя – 58,62 °C, максимальная – 65 °С.   Среднее напряжение графического процессора составила 1,094 В, максимальная – 1,169 В.  
Средняя скорость вентилятора в первом составила 1695 об/мин, максимальная – 1951 об/мин.  

Bios OC 183 Вт +50%

В Company of Heroes 2 1920x1080 : GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 215,7 Вт, среднее – 196,1 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 262 Вт, среднее – 236,4 Вт.   Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 273,5 Вт, среднее – 217 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 227 Вт, среднее – 185,2 Вт.   Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 62,69 °C, максимальная – 67 °C, GPU VRM Temp средняя – 61,87 °C, максимальная – 69 °С.   Среднее напряжение графического процессора составила 1,132 В, максимальная – 1,175 В.  
Средняя скорость вентилятора в первом составила 1809 об/мин, максимальная – 2042 об/мин.  

3840x2160

Bios silent 185 Вт

В Company of Heroes 2 3840x2160: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 190,6 Вт, среднее – 179,3 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 253 Вт, среднее – 206,9 Вт.  
Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 250,5 Вт, среднее – 183 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 210,5 Вт, среднее – 158,7 Вт.  
Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 61,9 °C, максимальная – 66 °C, GPU VRM Temp средняя – 62,29 °C, максимальная – 68 °С.    Среднее напряжение графического процессора составила 1,103 В, максимальная – 1,15 В.  
Средняя скорость вентилятора в первом составила 1669 об/мин, максимальная – 1839 об/мин.  

Bios silent 185 Вт +50%

В Company of Heroes 2 3840x2160: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 199,9 Вт, среднее – 216,7 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 276,7 Вт, среднее – 236 Вт.   Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 264,5 Вт, среднее – 213,6 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 221 Вт, среднее – 181,4 Вт.   Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 64,63 °C, максимальная – 69 °C, GPU VRM Temp средняя – 65,81 °C, максимальная – 72 °С.   Среднее напряжение графического процессора составила 1,104 В, максимальная – 1,15 В.  
Средняя скорость вентилятора в первом составила 1766 об/мин, максимальная – 1992 об/мин.  

Bios OC 183 Вт

В Company of Heroes 2 3840x2160: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 185,5 Вт, среднее – 177,1 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 270,7 Вт, среднее – 207,9 Вт.   Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 274 Вт, среднее – 186,3 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 228 Вт, среднее – 159,7 Вт.   Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 59,82°C, максимальная – 64°C, GPU VRM Temp средняя – 57,92 °C, максимальная – 64 °С.   Среднее напряжение графического процессора составила 1,061 В, максимальная – 1,15 В.  
Средняя скорость вентилятора в первом составила 1451 об/мин, максимальная – 1587 об/мин.

Bios OC 183 Вт +50%

В Company of Heroes 2 3840x2160: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 224,4 Вт, среднее – 209,2 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 291,8 Вт, среднее – 209,2 Вт.   Получены следующие результаты мощности на VRM: GPU VRM PIN [W] максимальное энергопотребление 291 Вт, среднее – 230,3 Вт, а для GPU VRM POUT [W] максимальное – 238,5 Вт, среднее – 251,4 Вт.  
Средняя температура графического процессора составила GPU Temp 65,5 °C, максимальная – 70 °C, GPU VRM Temp средняя – 64,74 °C, максимальная – 72 °С.   Среднее напряжение графического процессора составила 1,134 В, максимальная – 1,175 В.  
Средняя скорость вентилятора в первом составила 1909 об/мин, максимальная – 2211 об/мин.  

Итог

В итоге полное энергопотребление видеокарты TGP (Total Graphics Power) в игровых режимах на Silent Bios составляет около 210 Вт (в Furmark 230 Вт), в разгоне – 240 Вт (в Furmark 290 Вт). В итоге полное энергопотребление видеокарты TGP (Total Graphics Power) в игровых режимах на OC Bios составляет около 215 Вт (в Furmark 230 Вт), в разгоне – 250 Вт (в Furmark 310 Вт). На видеокарте есть датчик энергопотребления VRM, но даже он не показывает полное энергопотребление видеокарты, как это сделано на видеокартах Nvidia. На видеокартах AMD лимит мощности прописанный в BIOS не относится к полному энергопотреблению, в отличие от видеокарт от Nvidia

По поводу точности измерения блокам питания смотрим тест Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — KFA2 GeForce RTX 3060 Ti CORE для видеокарты заявлено 200 Вт и измерено около 200 Вт, Измеряем энергопотребление видеокарт AMD. PowerColor Radeon AXRX VEGA 56 8GBHBM2-3DH reference на сайте производителя заявлено 210 Вт и измерено около 210 Вт для прописанного в BIOS 165 Вт.

Предлагаю почитать ветку обсуждения Первые результаты тестирования AMD Radeon RX 590 от независимых исследователей появились в сети, где "эксперты" доказывают другим, что по мониторингу AMD жрёт меньше, чем намерили в обзорах, но почему-то никто из этих "экспертов" не удосужился измерить отдельно видеокарту от системы (как это сделали в обзорах).

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