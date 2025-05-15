Канцлер Германии заявил, что Евросоюз может приступить к конфискации замороженных российских активов, если будет найдена надёжная юридическая основа

Власти Германии и других стран ЕС намерены принять меры по конфискации российских активов, замороженных после начала конфликта в Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, подчеркнув: если найдется законная основа, то действия последуют незамедлительно.

«Если появится юридически обоснованный механизм, мы мобилизуем эти средства», — заявил он в интервью изданию Die Zeit, по данным Reuters.

Речь идет о миллиардах евро, которые были заморожены в рамках санкционной политики против России. Сейчас европейские юристы и чиновники активно обсуждают возможные варианты правового оформления конфискации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что в настоящий момент в ЕС отсутствует четкая правовая база для окончательной конфискации российских активов. По его словам, необходимо проработать юридические детали, прежде чем переходить к реальным действиям.

Тем не менее еще в 2022 году агентство Bloomberg сообщало, что Еврокомиссия разрабатывает законодательный механизм, позволяющий не просто замораживать, но и изымать средства, находящиеся на счетах российских структур.

Одной из целей конфискации называют восстановление инфраструктуры Украины. По оценкам Киева, общий ущерб от конфликта уже превысил $1 трлн. Эти данные были озвучены премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в феврале 2024 года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что окончательная цель — не просто блокировка, а именно конфискация российских активов с последующим использованием в интересах Украины.

Кроме того, ЕС рассматривает возможность введения новых санкций. По словам Мерца, обсуждение касается энергетического сектора, банковской системы и ряда высокопоставленных физических лиц.

Российские власти резко осуждают любые попытки конфисковать активы. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркивают: такие действия будут расценены как незаконное присвоение собственности, то есть фактически как кража.