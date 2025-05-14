Проект российского легкого самолета «Байкал», призванного заменить устаревший Ан-2, столкнулся с серьезными трудностями. Несмотря на заявления о продолжающейся работе, представитель президента Юрий Трутнев признал, что разработка фактически зашла в тупик. Сроки серийного производства вновь перенесены, а стоимость самолета резко выросла.

Проект легкого самолета ЛМС-901 «Байкал», задуманного как современная замена устаревшему Ан-2, столкнулся с серьезными трудностями. Несмотря на поручение президента ускорить производство, массовый выпуск перенесен на 2026 год. Главная причина — переход на отечественные комплектующие.

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев открыто заявил: работы над «Байкалом» зашли в тупик. Самолет, по его словам, в ближайшее время ждать не стоит. Он подчеркнул, что малой авиации в России почти нет, и выходом из ситуации может стать лишь ремоторизация старых Ан-2.

На фоне этих заявлений Минпромторг утверждает, что проект не остановлен. В апреле был заключен новый контракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на доработку самолета. Испытания продолжаются, хотя и сопровождаются трудностями. По данным ведомства, летчики выявили ряд недостатков при взлете и посадке, но они устраняются за счет модификации шасси, хвостового оперения и управления в продольном канале.

На втором опытном образце выполнили 20 полетов. По словам министерства, доработки доказали свою эффективность.

Проблемы касаются не только техники, но и экономики проекта. Изначально, в 2019 году, планировалось, что один ЛМС-901 обойдется не дороже 120 миллионов рублей. Однако летом 2024 года стало известно, что цена в первый год поставок (2025-й) составит уже 455 миллионов — почти в четыре раза больше.

Позже разработчик, УЗГА, пообещал, что цена не превысит 280 миллионов. Минпромторг эти данные подтвердил.

Хотя Владимир Путин еще осенью 2024 года поручал ускорить производство, старт серийных поставок отложен на 2026 год. В правительстве утверждают, что это временная мера, связанная с отказом от импортных компонентов.

Тем временем в Комплексной программе развития авиационной отрасли до 2030 года прописано производство 139 самолетов «Байкал». На фоне текущих проблем эти планы кажутся слишком амбициозными.

В феврале 2025 года «Коммерсантъ» сообщил, что проект может быть заморожен или передан группе S7, так как в нем допущены серьезные технические ошибки. Минпромторг эти слухи опроверг и заявил: «Проект заморожен не будет».