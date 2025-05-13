Европейские сайты сравнения цен требуют компенсацию ущерба на сумму более €12 млрд

Давние иски против Google, похоже, начинают сдвигаться с мёртвой точки — по крайней мере, так утверждает Bloomberg. История крутится вокруг того, что десятки европейских сайтов-агрегаторов цен подали коллективные иски против интернет-гиганта. По их мнению, Google не просто играет в поисковую монополию, а продвигает вперёд свой сервис Google Shopping, задвигая конкурентов в поисковой выдаче на отдалённые позиции.

Общий размер претензий — €12 миллиардов. Всё началось после того, как в 2017 году Европейская комиссия уже назначила Google штраф в размере €2,4 млрд за злоупотребление доминирующим положением.

Google пыталась обжаловать судебные решения, однако в 2024 году суд высшей инстанции подтвердил: да, нарушение антимонопольных норм имело место. А это уже весомый козырь в руках пострадавших сайтов — теперь им не надо доказывать сам факт нарушения, осталось только показать ущерб.

На данный момент в семи странах ЕС в процессе находятся 12 исков, и Bloomberg говорит, что суммы большинства из них уже на круг перевалили за те самые €12 миллиардов. Некоторые компании, вроде Idealo, утверждают, что терпят убытки аж с 2008 года.

Google всё отрицает: никаких предпочтений, все в равных условиях, а число сайтов, использующих их инструменты, с 2017 года выросло с 7 до 1550.