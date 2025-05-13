США готовы участвовать в переговорах между Россией и Украиной, которые могут пройти в Стамбуле. Дональд Трамп приедет на встречу, если там будет Владимир Путин. Вашингтон уже определил своих представителей и озвучил темы для обсуждения, включая территориальные вопросы и статус Запорожской АЭС.

Вашингтон рассчитывает, что Владимир Путин приедет в Стамбул на переговоры с Украиной — об этом сообщил Кит Келлог, спецпосланник Дональда Трампа. По данным Reuters, интересы США на встрече будут представлять сам Келлог и бизнесмен Стив Уиткофф. Кто поедет от Кремля — пока не ясно.

Келлог в эфире Fox News заявил, что если Путин приедет, то и Трамп не станет отсиживаться — полетит в Турцию. «Мы надеемся, что президент Путин появится. Тогда и президент Трамп будет там. Это может быть невероятная встреча», — сказал он.

По словам спецпосланника, у американцев есть список тем, которые надо обсудить. Среди них — ключевые уступки сторон. Белый дом через CNN подтвердил: участие Трампа во встрече во многом зависит от Путина.

Ранее Reuters сообщал, что Уиткофф считает приоритетными такие вопросы, как доступ Украины к Днепру и Черному морю, судьба Запорожской АЭС и территориальные разногласия. Трамп не исключил, что прилетит, если переговоры будут полезны. Но, мол, если всё сойдёт на нет — США могут и вовсе выйти из роли посредника.

Сам Путин 15 мая выступил с предложением возобновить прямой диалог в Стамбуле. Как он выразился, цель — «устранить первопричины конфликта». Кремль подтвердил, что российская делегация приедет, но состав пока держат в секрете. Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал «лично» ждать Владимира Путина за столом переговоров.