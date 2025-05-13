США отправят спецпосланников Стива Уиткоффа и Кита Келлога на переговоры России и Украины, которые должны пройти в Стамбуле с 14 по 16 мая.

С 14 по 16 мая в Стамбуле ожидаются непростые, но важные переговоры между Россией и Украиной. По информации Reuters, туда отправятся Стив Уиткофф и Кит Келлог — спецпосланники президента США Дональда Трампа. Источники утверждают, что их миссия — содействовать диалогу и возможному сближению позиций сторон.

Белый дом, Госдеп и Совет нацбезопасности пока хранят молчание. Никаких официальных комментариев о визите не поступало.

Сам Трамп намекал, что может присоединиться к переговорам, но только если это «будет действительно полезно». Пока он занят ближневосточным турне — Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ. Сопровождать его будет госсекретарь Марко Рубио — он тоже окажется в Турции 14–16 мая.

Стив Уиткофф уже обозначил несколько главных тем, без которых разговор не пойдёт дальше стартовой черты. Это контроль над территориями, доступ Киева к Днепру и Черному морю, а также судьба Запорожской АЭС. По его словам, компромисс возможен — нужна политическая воля и честный, прямой диалог. Но есть и подводный камень: Вашингтон может сократить своё участие, если прогресса не будет.

Глава Российской Федерации выступил с инициативой о возобновлении прямых контактов в Стамбуле, начиная с 15 мая. В администрации президента России подтвердили готовность направить делегацию, состав которой пока не разглашается. В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лично будет ожидать Владимира Путина в Стамбуле.