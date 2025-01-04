В нескольких крупных аэропортах Германии произошел серьезный технический сбой, из-за которого вышли из строя компьютерные системы федеральной полиции. Этот инцидент вызвал остановку въезда для граждан стран, не входящих в ЕС, и привел к образованию длинных очередей.

В ряде крупных аэропортов Германии случился серьезный технический сбой систем федеральной полиции. Из-за этого въезд для граждан стран не входящих в ЕС застопорился, а у контрольных пунктов выстроились очереди.

Проблемы накрыли системы контроля въезда, которые федеральная полиция использует для проверки пассажиров. Представитель властей заявил, что теперь сотрудникам приходится почти всё делать вручную. Ну а это, как водится, тормозит процесс в разы. Что стало причиной беды, пока неясно и когда системы снова заработают — вопрос открытый.

Сложнее всего пришлось аэропортам в Северном Рейне-Вестфалии, особенно в Дюссельдорфе. Тут пассажиры буквально застряли в зонах безопасности, где им приходится часами ждать своей очереди. Для граждан стран вне Шенгена, въезд через эти аэропорты сейчас и вовсе невозможен. В Дортмунде ситуация такая же – системы полностью отключены, всё стоит.

Такие сбои дело не новое. Вспомнить хотя бы июль 2024 года, когда накрылись системы Microsoft Azure и CrowdStrike Falcon Sensor. Тогда из-за этого страдали аэропорты от Сиднея до Франкфурта. В Берлине, например, временно перестали принимать рейсы, а решение о посадке самолетов принимали вручную.

В Германии некоторые аэропорты даже перенаправляют рейсы на запасные аэродромы, мест для самолетов просто не хватает.