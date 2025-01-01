С 1 января Болгария и Румыния сняли последние пограничные ограничения с Шенгенской зоной. Теперь передвижение по Европе стало проще как для местных жителей, так и для туристов.

С 1 января в Болгарии и Румынии сухопутные границы с Шенгенской зоной стали свободными, без пограничного контроля. Удобство для местных жителей и путешественников? Очевидно. Об этом Европейский совет объявил ещё 12 декабря.

Сухопутные барьеры сняты, но путь к этому был небыстрым. Болгария и Румыния частично вступили в Шенген ещё 31 марта 2024 года. Тогда убрали проверки на морских и воздушных границах, но речные посты остались под контролем. И вот теперь, с нового года, все ограничения сняты.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не скрывал радости, отметив, что теперь легче путешествовать, особенно в праздники.

В Евросоюз Болгария и Румыния вошли в далёком 2007-м, а в Шенген пытались прорваться с 2011-го. Однако целых 13 лет это оставалось мечтой. Камнем преткновения была Австрия, два года блокировавшая отмену контроля из-за миграционного вопроса.

В начале декабря австрийский министр МВД дал добро, объяснив это снижением потока нелегальных мигрантов. "Слово сдержали", — можно сказать.

Для Болгарии и Румынии это — как открыть дверь в новый мир. Передвижение стало проще, туристы теперь без заморочек едут любоваться красотами, а местные жители свободно курсируют по регионам.

С апреля и россияне почувствуют изменения: Болгария и Румыния начали выдавать единые шенгенские визы. Это бонус не только для путешественников, но и для экономики — туризм, дело доходное.

Расширение Шенгена — не просто шаг вперёд, это новая глава для региона. Болгария и Румыния получают стимул развивать торговлю, туризм и укреплять международные связи. Ну а остальным остаётся радоваться: меньше барьеров — больше возможностей.