Украина продолжает добиваться от Германии поставок дальнобойных ракет TAURUS, но канцлер Шольц медлит, опасаясь эскалации конфликта с Россией. Резкие заявления Зеленского в адрес Берлина вызывают критику в НАТО, где советуют Киеву не подрывать единство союзников.

Резкие высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес канцлера Германии Олафа Шольца не раз становились горячей темой для обсуждений на международной арене. Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя ситуацию, назвал критику Зеленского необоснованной, хотя и признался, что на месте Шольца действовал бы иначе.

Зеленский неоднократно выражал разочарование позицией Шольца, особенно когда речь заходила о поставках Украине дальнобойных ракет TAURUS. Эти ракеты, как утверждают эксперты, могли бы стать серьезным подспорьем для укрепления обороны страны. Но канцлер Германии держит свое: слишком велики риски, что это спровоцирует Москву на эскалацию.

Шольц объяснял свою осторожность так: «Есть виды оружия, которые требуют особого контроля, чтобы избежать нежелательных последствий».

Марк Рютте советует Зеленскому не бросать громких обвинений в адрес Шольца. По его мнению, Германия делает достаточно для поддержки Украины, и такие нападки могут только навредить общему делу. Но, добавил он, будь он на месте канцлера, ракеты TAURUS Украина бы уже получила.

Особое раздражение Киева вызвал недавний звонок Шольца Владимиру Путину — первый с декабря 2022 года. Зеленский тут же окрестил этот шаг «ящиком Пандоры», способным привести к неясным переговорам, но не к миру. «Нам не нужен еще один "Минск-3", — заявил он, — нужны конкретные действия».

Российские власти уверяют, что поставки западного оружия лишь затягивают конфликт и не смогут изменить его итог. Словом, старые песни о главном.