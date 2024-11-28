Ожидалось, что завод начнёт работу до конца 2024 года, однако точные сроки пока не определены.

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, который ожидался в 2024 году, откладывается. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Алексея Яковлева.

По словам Яковлева, до конца года завод, вероятнее всего, не начнёт работу. Несмотря на ранние оптимистичные заявления, остаётся множество нерешённых вопросов. Исполняющий обязанности вице-премьера и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что запуск производства автомобилей Aurus на этой площадке планировался до конца 2024 года.

На вопрос журналистов о передаче завода автопроизводителю Aurus, Мантуров ответил утвердительно, отметив, что процесс передачи уже завершён. Однако сроки запуска остаются неопределёнными.

Председатель комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик сообщил, что часть территории бывшего завода будет включена в Особую экономическую зону (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Это позволит привлекать инвесторов и стимулировать развитие новых производств.

Оставшаяся территория будет использоваться как промышленная зона. Такой подход создаёт потенциал для расширения экономической активности и создания новых рабочих мест.