Sony активно работает над созданием новой портативной игровой консоли, которая станет полноценным устройством нового поколения. Устройство получит восьмидюймовый экран, автономный функционал и поддержку игр текущего поколения. Новая консоль станет конкурентом Nintendo Switch 2 и Steam Deck. Ожидается, что она может быть представлена одновременно с выходом PlayStation 6.

Компания Sony активно работает над созданием новой портативной игровой консоли. Согласно утечкам, она станет полноценным устройством нового поколения, аналогичным некогда популярным PS Portable и PS Vita.

Информация о разрабатываемой консоли была опубликована изданием Bloomberg. Согласно этим данным, концепция устройства частично основывается на идеях PS Portal, но ключевое отличие заключается в том, что новая консоль не будет предназначена для стриминга игр. Её основой станет восьмидюймовый экран.

Устройство обещает быть полностью автономным, а не лишь дополнительным аксессуаром к домашней консоли. Стоит отметить, что Microsoft также заявила о разработке портативной версии Xbox.

Ранее слухи указывали, что новая консоль Sony сможет запускать игры, разработанные для PS4 и некоторых проектов PS5 после оптимизации. Однако последние данные говорят о возможности поддержки игр текущего поколения.

Важно учитывать, что из-за ограничений по размерам и энергопотреблению консоль, скорее всего, не сможет конкурировать с домашними устройствами по мощности графического процессора. Но благодаря использованию Full HD-разрешения нагрузка на графику будет снижена.

Пока точных данных о дате выхода новой портативной консоли от Sony нет. Некоторые инсайдеры предполагают, что она может быть представлена одновременно с выходом PlayStation 6.