Компания Bosch, крупнейший поставщик автозапчастей, объявила о сокращении 5500 рабочих мест по всему миру, из которых 3800 сотрудников — в Германии.

Недавние новости от немецкого союза металлообрабатывающей промышленности (IG Metall): компания Bosch, один из крупнейших поставщиков автозапчастей, заявила о массовом сокращении рабочих мест. Это решение затронет подразделения, занимающиеся разработкой и производством компонентов для систем автономного вождения.

Согласно информации, представленной Bloomberg, решение Bosch обусловлено текущими проблемами в немецком автопроме. В первую очередь, замедление темпов развития электромобилей и их техническое улучшение не успевают за ожиданиями рынка.

Глобальная экономическая ситуация, в свою очередь, усугубляется конкуренцией со стороны китайских производителей, которые уже активно занимают нишу в производстве автомобилей, в том числе электромобилей. Снижение потребительского спроса, на фоне растущих цен и экономической нестабильности, сильно ударило по прибыли крупных немецких компаний, таких как Bosch, Volkswagen и Ford.

Компания Bosch уже заявила о намерении уволить 5500 сотрудников по всему миру, из которых 3800 работников — в Германии. Эти меры затронут не только работников, непосредственно занятых в разработке автономных систем, но и тех, кто работает в других подразделениях, связанных с производством автокомпонентов. Кроме того, Bosch сократит рабочее время на 3–5 часов в неделю для 10 000 сотрудников в Германии. Таким образом, компания фактически урежет зарплату для значительного числа своих работников.

Постепенное сокращение рабочего времени с 38-40 до 35 часов в неделю также отразится на экономическом положении работников.