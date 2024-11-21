Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что в конце марта — начале апреля 2025 года начнутся первые полёты полностью импортозамещённого самолёта МС-21 с российским двигателем ПД-14. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сертификация новейшего отечественного авиалайнера состоится в следующем году, и тогда же первые заказчики получат самолёты.

Российская авиационная промышленность готовится к важному событию — первому полету полностью импортозамещенного самолета МС-21 с отечественным двигателем ПД-14. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Алиханов отметил, что сертификационные полеты начнутся уже в начале следующего года. Это будет первый этап на пути к запуску регулярной эксплуатации нового лайнера. Ожидается, что в конце марта — начале апреля 2025 года пройдут первые полноценные полеты самолета МС-21 в его полностью импортозамещенной конфигурации, оснащенного российским двигателем ПД-14.

Проект направлен на создание конкурентоспособного пассажирского самолета, который будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности и комфорта. Использование двигателя ПД-14, который был разработан и произведен в России, подчеркивает стремление страны к независимости от зарубежных технологий и компонентов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме «Транспорт России», также поделился важными новостями о проекте МС-21. Он сообщил, что сертификация нового лайнера запланирована на следующий год. Это станет финальным этапом перед началом массового производства и поставок заказчикам. Первые заказчики смогут получить самолеты уже в 2025 году, сразу после завершения сертификационного процесса.

Изначально на рынок выйдет версия МС-21-310, которая рассчитана на перевозку 180 пассажиров. Однако разработчики не остановятся на этом: в планах создание целого семейства самолетов МС-21, включающего как укороченные, так и увеличенные версии.