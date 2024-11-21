Российский авиалайнер МС-21 пройдет сертификацию в 2024 году, после чего начнутся его поставки авиакомпаниям. Новый лайнер станет заменой иностранным Boeing 737 и Airbus A320, предлагая инновационные технологии, экономичность и комфорт для пассажиров.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сделал важное заявление: передовой российский авиалайнер МС-21 будет сертифицирован в следующем году. Это означает, что в 2025 году авиакомпании получат первые самолёты этой модели, готовые к эксплуатации.

МС-21-310, рассчитанный на 180 пассажиров, станет первым представителем семейства. Впоследствии планируется выпуск модификаций с разной вместимостью: укороченной версии (на 160–170 мест) и увеличенной (на 210 мест).

Санкции, наложенные на Россию, значительно затруднили обслуживание и поставки комплектующих для Boeing 737 и Airbus A320. Эти самолёты, долгое время занимавшие лидирующие позиции в российских авиапарках, постепенно покидают рынок. Именно поэтому появление МС-21 является стратегически важным событием, способным удовлетворить потребности авиакомпаний.

Новый лайнер обещает стать достойной альтернативой зарубежным конкурентам, обеспечивая высокую эффективность и комфортабельность.

МС-21 – это не просто новый самолёт, а символ прогресса отечественного авиастроения. Разработчики применили самые современные технологии, включая композитные материалы, что обеспечивает лёгкость и прочность конструкции.

Лайнер оснащён российскими двигателями ПД-14, которые отличаются экономичностью и экологичностью. Это делает МС-21 конкурентоспособным на мировом уровне, а также снижает зависимость от зарубежных поставщиков.