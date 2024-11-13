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Apple планирует выпустить камеру для умного дома в 2026 году
Аналитик Apple Минг-Чи Куо сообщил сегодня, что Apple выйдет на рынок камер для умного дома в 2026 году.

Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо сообщил, что корпорация Apple планирует в 2026 году выпустить собственную камеру для умного дома.

Согласно Минг-Чи Куо, главной особенностью камеры станет её глубокая интеграция с интеллектуальными технологиями Apple, включая Siri и Apple Intelligence. Apple планирует реализовать технологию, которая позволит пользователям взаимодействовать с камерой через голосовые команды и автоматизированные сценарии. К тому же, компания намерена производить десятки миллионов единиц этого устройства ежегодно, что свидетельствует о её амбициозных планах на рынке умных камер.

На данный момент не совсем ясно, какую именно уникальную функциональность Apple внедрит в своё устройство. Возможно, компания предложит новый чип для расширения возможностей Apple Intelligence, который обеспечит высокую производительность и плавную интеграцию с другими устройствами Apple. Такой шаг позволил бы компании создать уникальный продукт, который выделяется на фоне других решений на рынке умных камер.

Помимо камеры, Apple также готовится выпустить умный дисплей, который должен появиться на рынке уже в следующем году. Новый дисплей будет сочетать в себе функции динамика, как в линейке HomePod, и небольшого сенсорного экрана, что позволит пользователям управлять различными функциями Apple HomeKit. Это устройство также усилит экосистему умного дома от Apple, обеспечивая более удобное управление и взаимодействие с подключёнными устройствами.

Есть также слухи о разработке более продвинутой версии умного дисплея Apple, который будет оснащён роботизированной рукой с шарнирным креплением. Это новшество позволит дисплею постоянно следить за пользователем и обеспечит удобное взаимодействие вне зависимости от его местоположения в комнате. Такой подход мог бы сделать использование устройства ещё более интуитивным и улучшить пользовательский опыт в умных домах.

#apple #iphone
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