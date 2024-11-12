Путин поручил правительству к маю следующего года определить источники финансирования программы развития энергетики на Дальнем Востоке до 2050 года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству к маю 2025 года определить источники финансирования масштабной программы по развитию энергетического сектора Дальнего Востока на перспективу до 2050 года. Это решение было принято по итогам совещания, направленного на развитие инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе, что отражено в перечне официальных поручений.

Для проработки программы правительство привлекает ключевых игроков в сфере энергетики. В их число входят такие компании, как "Системный оператор", "Росатом", "РусГидро", "Россети", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), а также ВЭБ и потребители, и производители энергии. Эти организации будут задействованы в создании комплексного подхода к устойчивому развитию энергетики на Дальнем Востоке.

Кроме того, к февралю следующего года правительству необходимо разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования в Дальневосточном федеральном округе. В рамках этой программы планируется формирование мобильного резерва генерирующих мощностей для обеспечения бесперебойной работы энергетической системы региона. Особое внимание будет уделено выявлению источников финансирования для реализации данных инициатив, что позволит создать более устойчивую и надежную энергетическую инфраструктуру в регионе.