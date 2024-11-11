Заместитель генерального директора «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Юрий Шмотин на всероссийской конференции «Горение топлива: теория, эксперимент, приложения» рассказал, что создание электрического двигателя для отечественного среднемагистрального самолёта МС-21 маловероятно.

Заместитель генерального директора "Объединённой двигателестроительной корпорации" (ОДК) Юрий Шмотин на всероссийской конференции "Горение топлива: теория, эксперимент, приложения" поделился мнением, что возможность создания электродвигателя для российского среднемагистрального самолёта МС-21 в ближайшем будущем маловероятна.

По словам Шмотина, для обеспечения одного часа полёта МС-21 потребуется аккумуляторная батарея весом около 120 тонн. Это существенно превышает максимальную взлётную массу самого самолёта, которая составляет 72 560 кг. Такая необходимость делает электродвигатель для данного самолёта нецелесообразным, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Шмотин отметил, что на ближайшие 30-50 лет альтернативы газотурбинным двигателям в гражданской авиации не предвидится. Хотя технологии электрических двигателей и аккумуляторов развиваются, для среднемагистральных рейсов они пока остаются неэффективными. На сегодняшний день такие двигатели могут генерировать мощность до 1 мегаватта, чего хватит всего на час полета, что недостаточно для полноценного использования в коммерческой авиации.